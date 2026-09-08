Censo de jubilados de IPS: cómo completar el formulario paso a paso

El Instituto de Previsión Social (IPS) ya dio inicio al esperado Censo Digital de Actualización de Datos, un procedimiento obligatorio que está dirigido al importante grupo de jubilados y pensionados que forman parte del sistema previsional.

El periodo habilitado se extiende hasta el 7 de diciembre próximo y se espera alcanzar a una población de más de 90.000 personas quienes deberán realizar la actualización obligatoria.

Asimismo, las autoridades aclararon rotundamente que este trámite no tiene relación con la fe de vida -supervivencia-.

La fe de vida se realiza cada tres meses y el incumplimiento sí suspende el pago, mientras que el censo busca única y exclusivamente actualizar datos personales y familiares para una mayor seguridad.

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El censo del IPS, paso a paso

El primer paso para completar el censo solicitado por el Instituto de Previsión Social (IPS) es ir al sitio web oficial (portal.ips.gov.py) y presionar el botón amarillo “Censo Digital de Jubilados y Pensionados”. Esto puede hacerse tanto en celulares como computadoras.

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Luego de eso se habilita el formulario en sí, que cuenta con cinco pasos principales y cada uno de ellos solicita una serie de datos.

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El primer paso

La primera parte del censo corresponde a “validar” la identidad del jubilado y pensionado titular con sus datos de contacto.

Entre lo solicitado se encuentra la nacionalidad, número de cédula de identidad, al igual que el número IC que se encuentra en el reverso del documento.

Seguidamente, se solicitará un correo electrónico y número telefónico con el que la previsional establecerá contactos a futuro.

Una vez completado esto, se pasa a la siguiente etapa.

El segundo paso

Luego de los datos de identifaciación, el segundo paso corresponde a “vivienda”:

Se solicita indica el país de residencia, departamento, ciudad, barrio, número de casa dirección principal y entre qué calles.

Si se completa el censo desde el celular, también se encuentra habilitada la opción de utilizar la ubicación del dispositivo.

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El tercer paso

La tercera parte del censo abarca el aspecto de “familia”, específicamente, la composición familiar.

La primera pregunta es si el jubilado o pensionado vive solo o no. Seguidamente, incluyendo al beneficiario, se contesta cuántas personas viven con él/ella en el hogar.

También se solicita información sobre el estado civil, si tiene cónyuge, concubino o hijos. Ahí se deberán completar los datos de estas personas, incluyendo documentos de identidad.

Además, se agregan contactos de familiares que son destinados para verificación o comunicación por parte del IPS.

El cuarto paso

El penúltimo paso corresponde a “discapacidad y salud”, presentado lo siguiente:

Se consulta si posee alguna discapacidad y en caso de una respuesta positiva, se solicitará información adicional.

También se podrá adjuntar certificado de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis).

El quinto paso

El último paso es la carga de documentos, donde cada archivo puede pesar hasta 5MB y se aceptan estos formatos: PDF, JPG o PNG.

Lo solicitado es:

Fotografía del documento de identidad - frontal

Fotografía del documento de identidad - reverso

Una selfie sosteniendo la cédula de identidad

Como una “ayuda rápida”, el IPS comparte esta guía antes de enviar el censo:

Validar la cédula del titular y la fecha de emisión

Completar la vivienda y usar la ubicación solo si corresponde.

Declarar cónyuge, hijos y hasta 2 contactos familiares

Indicar discapacidad o salud solo cuando aplique

Adjuntar los documentos en PDF, JPG o PNG, hasta 5 MB

Revisar/verificar todo y enviar para obtener el Nº de registro

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