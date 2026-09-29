Familiares del exfiscal López Lohman exigen justicia póstuma tras condena a Rivas

La reciente condena judicial contra el exlegislador Hernán Rivas ha reabierto el debate sobre las polémicas decisiones adoptadas en el pasado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Entre los casos más emblemáticos se encuentra el del fallecido fiscal Jorge Eduardo López Lohman, quien en noviembre de 2021 fue destituido de su cargo en un proceso considerado arbitrario y en el que participó activamente Rivas.

Emita López, hija del exfiscal, relató el calvario que vivió su padre tras ser apartado de la institución. Según explicó, la sanción drástica se originó luego de que López Lohman imputara a tres funcionarios judiciales por falsificación de documentos, uno de los cuales contaba con fuertes influencias políticas en el JEM.

“Él se quedó sin trabajo, no podía costear su enfermedad que era bastante costosa y eso le deterioró muchísimo”, expresó Emita, recordando el profundo orgullo que su padre sentía por su labor fiscal y el impacto emocional que le generó la sanción.

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Señaló además que, pese a los pedidos posteriores de revisión presentados por la familia, el JEM rechazó las solicitudes, contando nuevamente con el voto de Rivas, quien no se inhibió, dejando el caso sin una respuesta favorable en vida del fiscal, quien falleció a causa de un cáncer.

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Lucha por la memoria y un precedente

Consultada sobre los sentimientos que les genera la situación judicial actual de Rivas, cuya falta de un título legítimo de abogado quedó comprobada, la hija del exfiscal admitió que experimentó una mezcla de vergüenza y profunda pena.

“Imagínense cómo seguramente papá se sintió, y todo lo que le provocó eso”, manifestó.

Pese al dolor, la familia ratificó su firme postura de no dejar que el caso quede en la nada. El objetivo actual es lograr la anulación de la destitución como un resarcimiento moral y un legado para los nietos del exfiscal.

“Esa es la idea, llegar hasta donde tengamos que llegar y dejar también precedente, que estas cosas no tienen que volver a pasar en un pequeño país como el nuestro”, enfatizó.

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Finalmente, los familiares no descartan llevar el caso ante instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), buscando reivindicar la honestidad y la trayectoria de un fiscal que, según sus allegados, jamás había recibido una sanción previa en su legajo y cuyo único “delito” fue cumplir con su deber investigativo.

Hernán Rivas fue condenado a 8 años de pena privativa de libertad el pasado 24 de septiembre tras ser hallado culpable por los delitos de producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso.