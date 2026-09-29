¿Foto multas en Asunción? Esto responden desde la Municipalidad

En conversación con ABC Cardinal este martes, Vicente Capello, director de Tránsito de la Municipalidad de Asunción, comentó sobre la posibilidad de que un sistema de ‘foto multas’ sea implementado como medida de control del tránsito vehicular en la capital.

En una entrevista con ABC ayer, lunes, el jefe de operaciones de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción, Daniel Cárdenas, comentó que la Junta Municipal capitalina está en proceso de reglamentar una eventual implementación de un sistema de control electrónico.

Si bien no comentó sobre qué tan próxima estaría la implementación de un sistema de ‘foto multas’, Capello explicó hoy que la ejecución de métodos electrónicos de control del tránsito está incluida en las ordenanzas de tránsito de la Municipalidad de Asunción, en cumplimiento de la Ley Nacional de Tránsito, que otorga a los municipios potestad para implementar ese tipo de sistema.

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En paralelo, la Ley de Emergencia Vial promulgada en junio de este año por el Poder Ejecutivo otorga a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial la capacidad de instalar sistemas de control a través de medios tecnológicos en las rutas nacionales a su cargo.

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Capello indicó que administraciones anteriores de la Municipalidad de Asunción realizaron trámites para la implementación de sistemas de ‘foto multas’, pero estos procesos no llegaron a término.

Restaurar la “sensación de control”

El representante municipal enfatizó que las ‘foto multas’ no son la única medida contemplada en la Ley de Emergencia Vial y que su implementación iría acompañada de un sistema de puntaje para cada conductor, que contempla la resta de puntos según las infracciones que sean detectadas.

“Eso va a permitir sacar de las rutas a los conductores infractores, que son los que están matando gente”, dijo.

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Capello defendió la implementación de sistemas como las ‘foto multas’ como una necesidad para restaurar la “sensación de control” en el tránsito que, según su argumento, en el pasado disuadía a los conductores de cometer infracciones o circular de forma imprudente.

“Hay una realidad en Paraguay, todos los paraguayos han perdido la percepción de tener control por parte del Estado de lo que hacemos en la vía pública a consecuencia de que se suspendieron y se suavizaron los controles en pandemia, se dejaron de hacer controles de alcotest, documentales”, dijo.

“Como no tenemos un ejército de inspectores municipales, el único mecanismo válido para tener la sensación de control son los medios tecnológicos, no como medio de recaudación, sino de mitigación de las conductas incorrectas”, añadió.