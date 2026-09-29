Sindicato expone reclamos al nuevo presidente de IPS

En la mañana de hoy, en las instalaciones de la Caja Central del Instituto de Previsión Social (IPS), el Sindicato Auténtico de Defensa del IPS (Sinadips) mantuvo un encuentro con el nuevo presidente de la previsional, Derlis León, con el objetivo de poner sobre la mesa los “históricos reclamos de enfermería y del personal de la salud”.

La agenda de la reunión abarcó los puntos más críticos que atraviesa actualmente el sistema. Entre los ejes centrales se destacaron la crisis general del sector, el reajuste salarial, el cese a la persecución y el acoso laboral, las deficientes condiciones tanto de trabajo como de atención a los asegurados, además de la escasez crónica de insumos, medicamentos y recursos humanos.

Al término, la secretaria general del Sinadips, Marina Ayala, brindó detalles a los medios: “Terminamos una reunión muy alargada con una apertura del nuevo presidente, Derlis León. Hemos tocado lo más profundo, la situación crítica que padecemos los trabajadores del IPS, especialmente los contratados”.

Uno de los temas prioritarios giró en torno a la precarización laboral y la disponibilidad de vacantes definitivas. Ayala detalló la disparidad existente entre la demanda real y la oferta presupuestaria actual: “Son 1.000 cupos para 11.000 contratados y de esos 215 cupos nomás para las enfermeras, que son más de 4.300 enfermeras”.

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Ante este panorama, la dirigente gremial lamentó la respuesta institucional recibida: “Lamentablemente, según el informe del presidente Derlis León, ya no hay más posibilidad de aumentar ese cupo, porque la institución está con problemas económicos severos, no se ha presupuestado para este año”.

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No obstante, la representación sindical indicó que el titular del IPS aseguró que se solicitarán más de 3.000 cupos mediante una adenda para el próximo periodo fiscal.

Ante esto, Ayala advirtió: “Nosotros, como trabajadores del IPS, como contratados, también vamos a luchar, vamos a seguir insistiendo para que se concrete, para que se apruebe tanto en el Ministerio de Economía, también en el Congreso, porque es insuficiente”.

Salarios por debajo de las expectativas

El poder adquisitivo del personal de enfermería y las reglas de los concursos de desprecarización conformaron otro de los bloques centrales de discusión. Desde el sindicato recalcaron que “el salario no alcanza, menos el salario mínimo que están percibiendo los trabajadores enfermeros”.

Asimismo, manifestaron su rechazo a ciertos criterios de selección vigentes: “Hemos insistido también en dos puntos esenciales en este llamado a concurso de precarización, que solamente un 50% va a ser para antigüedad. Nosotros exigimos que sea más, porque hay muchísimos compañeros que tienen más de 12 años en la institución”.

Otro punto de alerta elevado por el gremio se relaciona con la retribución económica posterior al nombramiento: “Pedimos que una vez nombrado, pueda percibir mejor salario, porque en la reglamentación dice que no va a haber incremento salarial por dos años y eso es grave”.

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A pesar de las limitaciones presupuestarias expuestas, desde el Sinadips destacaron cierta apertura por parte de la nueva administración. Según refirió Ayala, “el presidente del IPS (...) va a enfatizar también en que no haya más persecución laboral, no haya más acoso y que también va a hacer gestiones para que se pueda contratar más personales, que haya más personales de salud y más insumos y medicamentos”.

A modo de balance, la referente sindical expresó haber percibido un diagnóstico realista por parte de la titularidad del ente: “Tuvimos esa sensación de que sí, realmente habló con la realidad que está atravesando la institución, porque nosotros vemos y sentimos, luego porque prácticamente el Instituto de Previsión Social va en decadencia por la mala administración”.

Finalmente, el Sinadips ratificó su postura crítica frente al manejo financiero del ente previsional al señalar que “más de 120 millones de dólares recauda la institución y, sin embargo, hay falta de medicamentos, no hay buen salario y el Hospital Central se va cayendo así en pedazos, como lo vino pasando semana por semana”.