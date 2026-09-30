Acumulación de basura en el centro de Asunción a pocos días de las elecciones municipales

Una de las zonas afectadas por la ausencia del servicio de recolección de basura se sitúa en el cruce de la calle Tacuary con San Carlos, a pasos de la Escalinata Antequera y del Colegio María Auxiliadora.

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En la intersección, un equipo de ABC TV constató la existencia de un vertedero con cajas de electrodomésticos, botellas de vidrio, bolsas de basura domiciliaria, prendas de vestir y restos de poda. La acumulación de desechos ocupa parte de la calzada y de la vereda, dificultando el tránsito peatonal y vehicular.

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Vecinos señalaron que el contenedor instalado en el sitio resulta insuficiente y se encuentra colocado a una altura poco accesible, lo que ocasiona que los desperdicios caigan al suelo. A esto se suma el depósito irregular de basuras por parte de particulares.

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La problemática se registra en plena etapa de propaganda electoral y frente a pintatas de candidatos que aspiran a cargos en la Junta Municipal de Asunción. Según los pobladores, las falencias en el servicio de aseo urbano en el microcentro representan una situación recurrente de la gestión municipal de Luis Bello (ANR - HC).