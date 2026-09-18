Desagüe del Abasto: a seis meses de la promesa de Bello, Aztecas sigue cerrada y sin obreros

A seis meses de la promesa personal del intendente, Luis Bello (ANR-HC), de habilitar el tránsito en 15 días, vecinos y comerciantes de la calle Aztecas continúan con la vía clausurada, frentes de obra abandonados y pérdidas económicas que obligan al cierre de negocios, mientras la Municipalidad de Asunción presume avances parciales en la zona del Abasto.

Calle Aztecas clausurada: frentistas acorralados por promesas incumplidas y exigencia de tributos

La Municipalidad de Asunción, bajo la administración del intendente Luis Bello, alardeó recientemente en sus redes sociales sobre la conclusión de la calzada en la calle Teniente José Félix López, situando el avance oficial del desagüe pluvial Abasto en un 61%. Sin embargo, la realidad dista de la propaganda oficial en las arterias aledañas del barrio San Pablo.

Tras una visita a la zona de obras, ABC constató que mientras Tte. José Félix López fue habilitada al tránsito vehicular, las calles transversales, Aztecas y Epifanio Méndez Fleitas, continúan completamente clausuradas al paso de vehículos desde hace aproximadamente un año.

Los frentistas y comerciantes ubicados sobre la calle Aztecas reclaman que hace más de seis meses recibieron la promesa directa del propio intendente Luis Bello de que la arteria sería habilitada en un plazo de 15 días, un compromiso que jamás se cumplió.

Los afectados denuncian que, por el contrario, la comuna les exige el pago íntegro de altos impuestos inmobiliarios, de aproximadamente G. 4 millones anuales por inmuebles, y patentes comerciales, pese a haberlos dejado sin acceso de clientes ni ingresos durante todo el año que llevan los trabajos en la zona.

Obras paralizadas en Asunción: radiografía del abandono y peligro vial en el barrio San Pablo

Durante un recorrido realizado pasadas las nueve de la mañana por el equipo periodístico, se constató la ausencia total de obreros trabajando en los diferentes frentes de la calle Aztecas y Méndez Fleitas, entre las calles Von Sastrow y Teniente José Félix López.

Los vecinos confirmaron que la constante frente a estas obras paralizadas es la aparición esporádica de operarios para labores sumamente puntuales, sin que exista una continuidad ni un ritmo sostenido que permita vislumbrar el final de los trabajos en el barrio.

El panorama generalizado en estas arterias es de total abandono, con veredas destrozadas, zanjas rellenadas de manera provisoria con ripio y grava suelta, además de tapas de registros expuestas a desnivel. Al descalabro se suma la aparición constante de vertederos irregulares, sobre todo de escombros, por parte de personas ajenas al barrio, aseguran.

El panorama vial se completa con una delimitación precaria a base de estacas de madera y cintas de advertencia, lo que incrementa de forma notable la inseguridad y los accidentes de tránsito, afectando principalmente a motociclistas que transitan por el sector.

Consorcio Pluvial Abasto: antecedentes de la millonaria obra y el impacto del desvío de los bonos G8

La construcción del desagüe pluvial del Abasto, en la cuenca del arroyo Itay, arrancó oficialmente el 10 de abril de 2024, bajo la gestión del entonces intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), con el compromiso inicial de culminar en un año y medio.

El proyecto impulsado por el cartismo, mismo equipo político al que pertenece el actual intendente y el candidato oficialista a la Intendencia de Asunción, Camilo Pérez (ANR-cartista), suma ya casi dos años y medio desde su palada inicial. La obra acumula retrasos sistemáticos y múltiples fechas de culminación incumplidas.

La obra fue adjudicada originalmente al Consorcio Pluvial Abasto por un monto total de G. 71.393 millones, de los cuales la Municipalidad ya ha abonado la suma de G. 38.992 millones de acuerdo con los registros oficiales de Contrataciones Públicas. El último pago registrado data del 24 de agosto, por G. 3.453 millones.

Las sucesivas demoras son consecuencia directa del desvío de fondos de los bonos G8 (2022), con el que Rodríguez había prometido encarar 8 obras de infraestructura, entre ellas esta. La intervención a su gestión, a cargo de Carlos Pereira, documentó el desvío, mediante “terribles prácticas ilegales”, de más de G. 512.000 millones de dinero de esa emisión. De los 8 proyectos prometidos, solo empezaron 4, sin que uno solo haya sido concluido.