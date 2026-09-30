Hospital Barrio Obrero: vecinos denuncian cloaca desbordada en el lugar

Según los residentes, el problema persiste desde hace dos semanas y el vertido de aguas sucias se extiende a lo largo de cinco a seis cuadras. La acumulación de aguas servidas genera inconvenientes tanto para la circulación como para el medio ambiente. La situación que empeora durante el mediodía y en días de mayor temperatura.

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“El olor es impresionante. Hoy porque hace un poco fresco, no tiene tanto olor. Aparte, el olor nauseabundo atrae moscas. Acá, por ejemplo, los transeúntes tienen que hacer malabarismo para pasar el agua sucia que sale a la calle”, detalló un vecino que prefirió resguardar su identidad ante las cámaras de ABC TV.

Ninguneo por parte de las autoridades

Este hombre señaló que no han obtenido respuesta por parte de las autoridades del centro asistencial ni de la Municipalidad a los reclamos. “Al Hospital de balde se le pide explicaciones porque no hacen caso. Están sentados ahí todo el día tomando café, chateando y te dicen ‘sí sí sí’ a todo, pero no hacen nada”, insistió.

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En cuanto a las autoridades municipales, señaló que en este momento solo están enfocados en campañas políticas y no están atendiendo los reclamos sociales. “En la municipalidad solo te piden votos para las elecciones. Vos hacés tu reclamo y no te hacen caso. Toman nota y no hacen nada. Nunca vivimos en esta situación”, añadió.

A este problema se suma la acumulación de desperdicios a metros del Colegio Naciones Unidas, donde el vertedero de basura genera riesgos sanitarios para los estudiantes de la institución educativa.

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Hasta el momento, la dirección del hospital no ha emitido un pronunciamiento sobre la situación y/o posibles acciones al respecto.