“¿Dónde están los desaparecidos?”: El diálogo de estudiantes del Cristo Rey con sobrevivientes de la dictadura

A 50 años de la intervención policial y militar al Colegio Cristo Rey por parte de la dictadura de Alfredo Stroessner, un 13 de enero de 1976, la comunidad educativa reunió esta mañana a sobrevivientes, exalumnos y referentes jesuitas en una rueda de prensa con la presencia de alumnos de la institución.

En un ambiente de búsqueda de memoria y aprendizaje, los escolares intervinieron con preguntas dirigidas a los expositores, buscando comprender de primera mano los capítulos más oscuros del stronismo y planteando interrogantes sobre cómo no repetir la historia y avanzar hacia un mejor país.

La primera expositora fue Guillermina Kanonnikoff, víctima del régimen opresor y dictatorial de la ANR (Asociación Nacional Republicana) o Partido Colorado, y esposa de Mario Schaerer Prono, secuestrado, preso, torturado y asesinado en el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional. Schaerer Prono además fue docente y exalumno del Cristo Rey.

“La policía atropelló nuestra casa un día 5 de abril, nos refugiaron en el Colegio San Cristóbal, de allí nos llevaron al Departamento de Investigaciones, a los dos. A Mario lo matan en 24 horas; yo estaba embarazada de 7 meses, mi niño nació en prisión, salimos de la cárcel cuando él tenía un año y cuatro meses”, recordó la activista por los derechos humanos, ante la atenta mirada del estudiantado.

“El colegio se intervino porque nos mostraban la realidad del Paraguay”, recordó Carlos Martini

Otro de los invitados fue el comunicador y sociólogo Carlos Martini, exalumno y uno de los protagonistas durante la intervención de la institución educativa. Martini contó que unos meses antes de la incursión de las fuerzas militares en el centro educativo, él mismo había sido detenido e interrogado con 17 años de edad. El motivo, la formación de un club de lectura donde leían textos de Paulo Freire junto con el padre Miguel Sanmartí, quien finalmente se autoexilió a España por la persecución en ese entonces.

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“El colegio se intervino porque hablábamos de la pobreza que afectaba a miles de familias paraguayas, nos decían que había torturados y desaparecidos en Asunción y, a veces, peor en el interior. Se intervino porque nos mostraban, porque hablábamos de la realidad del Paraguay”, aseguró el comunicador.

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Como moderador estuvo Mario Ferreiro, reconocido comunicador y exintendente de Asunción, quien también fue exalumno del Cristo Rey. El periodista aseguró, así como Martini, que lo que molestaba al dictador era la formación con pensamiento crítico que recibían.

El padre Mariano García, rector de la Universidad Jesuita del Paraguay, también formó parte del panel y respondió a las preguntas de los jóvenes, al igual que el padre Máximo Mendoza, Superior Provincial de la Compañía de Jesús en Paraguay.

“¿Dónde están los desaparecidos?”, la interrogante de los estudiantes

Al finalizar las exposiciones, alumnas y alumnos tuvieron la posibilidad de realizar preguntas a todos los integrantes del panel. Una joven de 16 años, alumna de la institución, preguntó por las personas que fueron desaparecidas por el régimen colorado de Stroessner.

“¿Cuáles son los últimos avances para saber qué pasó con los desaparecidos, dónde están?, Saber si sus familiares tienen información, dónde conseguimos información sobre el tema”, consultó.

Ante esta pregunta, Kanonnikoff explicó que Rogelio Goiburú, hijo de Agustín Goiburú, desaparecido por la dictadura y no encontrado hasta la fecha, es el encargado de la búsqueda y que lastimosamente, en la actualidad existen dificultades para lograr más avances debido a que el Gobierno no otorga presupuesto para el efecto.