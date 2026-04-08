Intervención del Cristo Rey en la dictadura: recuerdan Día del Compromiso Social

El colegio privado Cristo Rey, de Asunción, recuerda hoy, 8 de abril, el Día del Compromiso Social, establecido luego de la intervención stronista realizada un 13 de abril de 1976, hace 50 años.

Ex alumnos y autoridades recordaron esta fecha con publicaciones en redes sociales, reivindicando una educación basada en el pensamiento crítico, la solidaridad y el compromiso con la comunidad, según indicaron.

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“Recordamos los 50 años de la intervención policial al Colegio Cristo Rey en 1976, en el contexto de la llamada Pascua Dolorosa”, publicaron en las cuentas oficiales del establecimiento.

Una publicación periodística de la época, explica lo ocurrido en estos términos: “Los efectivos policiales, armados con metralletas, irrumpieron en el local y procedieron a registrar las distintas aulas y las piezas de los sacerdotes y hermanos jesuitas. Durante más de media hora, los policías registraron el local buscando aparentemente al P. Miguel Sanmartí, a quien la policía acusa de ser cabecilla de un movimiento subversivo descubierto hace algunos días”.

El mensaje de los ex alumnos

La Asociación de Ex Alumnos, invitó a todos sus miembros a “no olvidar nuestra historia como ex alumnos y a seguir formando desde la justicia, la solidaridad y el compromiso”.

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A continuación, afirmaron que “lo que quisieron cerrar, hoy sigue formando”. Durante la intervención, el régimen dictatorial despidió a 24 profesores, quienes todavía recuerdan esta fecha indicando que su principal pecado fue enseñar a pensar.

Uno de los profesores y ex alumnos del Cristo Rey fue Mario Schaerer Prono, una de las víctimas de la Dictadura, asesinado en el Departamento de Investigaciones, el 7 de abril de 1976, luego de ser torturado de manera violenta, durante varias horas.