“Es casi un milagro”: joven recibe inédito triple implante en el IPS

Médicos paraguayos realizaron este miércoles una cirugía sin precedentes en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS). La previsional indicó que por primera vez en el mundo un equipo médico implantó tres discos cervicales artificiales (Triadyme-C) a una misma paciente durante una sola intervención quirúrgica.

En conversación con ABC Color, Luz Marisabel, madre de Rebeca Ojeda (31 años), compartió detalles sobre el estado de salud de su hija tras someterse a este histórico procedimiento.

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“Ella está muy bien, lúcida, no necesito terapia ya movilizando su cuello es casi como un milagro ya que este tipo de cirugía tardaba meses en recuperarse. Ella no siente dolor, tal vez la molestia normal ya que le operaron por el cuello hacia el frente y tocan la garganta. Está de buen ánimo”, afirmó la madre.

El origen de las molestias y el diagnóstico

La paciente padecía una condición compleja en la columna vertebral que afectaba los niveles C4-C5, C5-C6 y C6-C7. La intervención permitió reemplazar los tres discos dañados por prótesis diseñadas especialmente para conservar la movilidad del cuello.

Recordando el momento en que iniciaron los síntomas, la madre relató: “Ella inició las molestias una vez jugando voley al matear, sintió que una descarga eléctrica por todo el cuerpo y sentía calambres en los dedos era recomendación del doctor evitar que el cuello lo mandé hacia atrás porque eso podía cerrar el canal y ser fatal. no era una hernia, ella tenía el canal medular estrecho. Estenosis es el nombre. Y lo sintió aquel día unos 7 meses atrás”, precisó.

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Cirugía nunca antes realizada: “Realmente fue muy angustiante”

Por otra parte, la madre recordó el momento en que le comunicaron que se trataba de un procedimiento quirúrgico nunca antes realizado, los momentos de incertidumbre y preocupación que sintieron al recibir la noticia previa a la operación.

“Realmente fue muy angustiante saber que le cambiarían tres y nos mencionó que nunca se realizó en el mundo”, sostuvo.

Desde la previsional explicaron que las prótesis utilizan un material innovador a base de diamante policristalino sintético (Adymite), altamente resistente al desgaste.

La cirugía fue liderada por el cirujano principal Dr. Elio Marín y su equipo de profesionales paraguayos, acompañados por el Dr. Alberto Sosa, director médico de la firma fabricante Dymicron, quien destacó: “Es la primera vez que se realiza este procedimiento de tres niveles y en una misma cirugía en el mundo, y se llevó a cabo aquí, en el Hospital Central del IPS, en Asunción, Paraguay”.