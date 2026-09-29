“Aguinaldo” en duda: IPS no aprueba aún pago para jubilados y pensionados

Vanessa Cubas, gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), se refirió al pago de aguinaldo para los jubilados y pensionados e indicó que aún no se aprobó la resolución que autoriza el desembolso del beneficio adicional anual. No obstante, señaló que el trámite ya fue iniciado y que están a la espera de informes técnicos y financieros para definir si podrá concretarse.

“Nosotros ya hemos enviado, iniciamos siempre los primeros días de septiembre ese expediente. Enviamos un pedido de informe a la Gerencia Financiera y también un pedido de informe a la Dirección de Asesoría Actuarial”, explicó.

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La gerente indicó que durante las próximas semanas esperan contar con los dictámenes de ambas áreas para posteriormente trasladarlos al Consejo de Administración del IPS, instancia que deberá analizar la situación antes de tomar una decisión sobre el desembolso.

IPS analiza impacto financiero antes de definir el pago del “aguinaldo”

Por otra parte, la gerente de Prestaciones manifestó que el desembolso del aguinaldo requerirá alrededor de G. 480.000 millones adicionales, una cifra equivalente al gasto mensual corriente del IPS en haberes jubilatorios. Señaló además que el pago representa un alto impacto económico en noviembre, ya que ese mes el presupuesto destinado a este rubro prácticamente se duplica.

“Estamos hablando de alrededor... de 480.000 millones de guaraníes más que se tiene que pagar en el mes de noviembre. Nosotros tenemos un gasto de 460.000, 470.000 millones en este momento por mes, y en el mes de noviembre gastamos el doble”, precisó.

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Ante la consulta sobre la posibilidad de que este año no se concrete el pago, Cubas evitó adelantar una respuesta y sostuvo que dependerá de los informes que están siendo elaborados.

“No estoy en condiciones de dar una respuesta positiva ni negativa en este momento. Dependo de los informes de esas dos áreas que mencioné acerca de la disponibilidad financiera y también el impacto presente y sobre todo futuro que tiene ese pago”, afirmó.

Advierten seria presión sobre fondos de reserva del IPS

En otra línea, abordó la preocupación por la sostenibilidad financiera del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones del IPS. Cubas reconoció que actualmente existe una presión importante sobre los recursos destinados a cubrir las prestaciones de los jubilados y pensionados.

“El Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones está bajo una presión muy importante”, manifestó la gerente, al referirse al escenario actuarial que enfrenta la institución y a las proyecciones sobre el rendimiento de los ahorros disponibles para sostener las prestaciones en los próximos años.

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En ese contexto, remarcó la necesidad de adoptar medidas que permitan preservar los recursos del fondo y recuperar el equilibrio entre los ingresos y los egresos. “Esa situación tiene que ser atendida con responsabilidad, con criterios técnicos... buscando las medidas que nos permitan recuperar el equilibrio entre los ingresos del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones y los egresos”, puntualizó.

Asimismo, surgieron cuestionamientos sobre los recursos del IPS luego de que se señalara que fondos destinados a jubilaciones permanecen depositados en entidades como Ueno Bank sin generar renta y, según lo mencionado, superando los límites de concentración establecidos por la Superintendencia. La situación genera preocupación por el impacto que podría tener en los recursos destinados a los jubilados.

Consultada sobre este punto, Vanessa Cubas dijo que la colocación de las reservas no está bajo su responsabilidad. Explicó que el Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones cuenta actualmente con unos G. 21 billones y que estos recursos deben ser colocados de manera que generen ingresos para el sistema.

“Eso debe colocarse en el mercado financiero porque debe generar renta”, remarcó Cubas. En ese sentido, señaló que la administración de estas inversiones corresponde a la Gerencia Financiera y Administrativa, a cargo de Gladys Vera, y a la Dirección de Inversiones, encabezada por Hugo Díaz.