Nivel de ríos: mientras el Paraná sube, el Paraguay continúa bajo

El informe puntualiza un descenso generalizado en el río Paraguay. En la mayoría de los puertos (como Asunción, Villeta, Concepción y Puerto Rosario), los niveles actuales se encuentran por debajo de la media histórica global para esta época del año.

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En la bahía de Asunción registra un nivel crítico de 0,49 m, muy por debajo del promedio histórico para la fecha que se sitúa en torno a los 2 m. En esa misma línea, se indica que, tras alcanzar un máximo 3,31 m en Asunción a mediados de mayo de 2026, los niveles descendieron de forma pronunciada y hoy se ubican por debajo de los valores registrados en el mismo periodo del año 2025.

Estaciones del Río Paraguay

• Bahía Negra: Nivel actual de 2,81 m.

• Fuerte Olimpo: Nivel actual de 3,00 m.

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• Vallemí: Nivel actual de 2,25 m.

• Isla Margarita: Nivel actual de 2,33 m.

• Concepción: Nivel actual de 1,62 m.

• Puerto Rosario: Nivel actual de 1,16 m.

• Asunción: Nivel actual de 0,49 m.

• Villeta: Nivel actual de 0.87 m.

• Alberdi: Nivel actual de 2.43 m.

• Pilar: Nivel actual de 3.23 m

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Situación del río Paraná

A diferencia del río Paraguay, las estaciones del río Paraná (Salto del Guairá, Ayolas e Itá Corá) muestran una tendencia interanual en alza. Los niveles actuales registrados en este cause hídrico superan a los registrados en la misma época durante el año 2025.

Estaciones del Río Paraná

• Salto del Guairá: Nivel actual de 7,10 m.

• Ayolas: Nivel actual de 2,70 m.

• Itá Corá: Nivel actual de 4,65 m

Red de monitoreo

El reporte integra datos procesados a partir de los registros de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), cubriendo 13 puntos estratégicos divididos en cuatro subcuencas hidrológicas.