Nacionales
30 de septiembre de 2026 a la - 10:20

Nivel de ríos: mientras el Paraná sube, el Paraguay continúa bajo

Vista serena del río Paraguay, con un muelle a la izquierda y vegetación a la derecha, bajo un cielo con suaves colores de atardecer.
El informe puntualiza un descenso generalizado en el río Paraguay. Foto: archivo.Guillermo Neo - ABC TV

En el informe publicado este 30 de septiembre de 2026 emitido por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), se aprecia cómo a pesar de las últimas lluvias, la medición en el río Paraguay continúa por debajo de la media histórica. En tanto que en el río Paraná la tendencia es al alza.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El informe puntualiza un descenso generalizado en el río Paraguay. En la mayoría de los puertos (como Asunción, Villeta, Concepción y Puerto Rosario), los niveles actuales se encuentran por debajo de la media histórica global para esta época del año.

Lea más: Nivel de los ríos: bajante del río Paraguay y repunte en el Paraná

En la bahía de Asunción registra un nivel crítico de 0,49 m, muy por debajo del promedio histórico para la fecha que se sitúa en torno a los 2 m. En esa misma línea, se indica que, tras alcanzar un máximo 3,31 m en Asunción a mediados de mayo de 2026, los niveles descendieron de forma pronunciada y hoy se ubican por debajo de los valores registrados en el mismo periodo del año 2025.

Dos personas abordo de una embarcación motorizada en el río Paraguay, con edificios al fondo y vegetación en la orilla.
El puerto de Asunción registra un nivel crítico de 0.49 m. Foto: archivo.

Estaciones del Río Paraguay

Bahía Negra: Nivel actual de 2,81 m.

Fuerte Olimpo: Nivel actual de 3,00 m.

Vallemí: Nivel actual de 2,25 m.

Isla Margarita: Nivel actual de 2,33 m.

Concepción: Nivel actual de 1,62 m.

Puerto Rosario: Nivel actual de 1,16 m.

Asunción: Nivel actual de 0,49 m.

Villeta: Nivel actual de 0.87 m.

Alberdi: Nivel actual de 2.43 m.

Pilar: Nivel actual de 3.23 m

Lea más: Así amanecieron los ríos hoy tras las lluvias de ayer

Situación del río Paraná

A diferencia del río Paraguay, las estaciones del río Paraná (Salto del Guairá, Ayolas e Itá Corá) muestran una tendencia interanual en alza. Los niveles actuales registrados en este cause hídrico superan a los registrados en la misma época durante el año 2025.

El río Paraná registró un descenso de 18 centímetros en las últimas 24 horas en el puerto de Ayolas.
Las estaciones del río Paraná (como la de Ayolas) muestran una tendencia interanual en alza. Foto: archivo.

Estaciones del Río Paraná

Salto del Guairá: Nivel actual de 7,10 m.

Ayolas: Nivel actual de 2,70 m.

Itá Corá: Nivel actual de 4,65 m

Mapa de monitoreo hidrológico publicado por la Dirección de Meteorología e Hidrología.
Mapa de monitoreo hidrológico publicado por la Dirección de Meteorología e Hidrología.

Red de monitoreo

El reporte integra datos procesados a partir de los registros de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), cubriendo 13 puntos estratégicos divididos en cuatro subcuencas hidrológicas.