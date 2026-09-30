Temporal deja más de 1.000 viviendas afectadas y millonarias pérdidas en el departamento de Caaguazú

Los primeros reportes municipales contabilizan 1.060 casas dañadas, además de importantes perjuicios en cultivos, instalaciones productivas y establecimientos pecuarios.

Los distritos con mayor cantidad de viviendas afectadas son Yhû, con unas 400; San Joaquín, con aproximadamente 120; y Santa Rosa del Mbutuy, con más de 100. También se reportaron daños en 3 de Febrero, Juan Manuel Frutos, Simón Bolívar, Juan Eulogio Estigarribia, Cecilio Báez, Caaguazú, Repatriación, Raúl Arsenio Oviedo, R.I. 3 Corrales y Carayaó.

En 3 de Febrero se reportaron unas 90 viviendas afectadas, mientras que en Juan Manuel Frutos se contabilizaron aproximadamente 80. En Cecilio Báez fueron reportadas unas 70 viviendas dañadas, en tanto que Simón Bolívar registra alrededor de 60 y Juan Eulogio Estigarribia, unas 50.

En Carayaó se reportaron 10 viviendas afectadas, según el intendente Carlos Giménez (ANR-HC). En Caaguazú fueron contabilizadas unas 20; Raúl Arsenio Oviedo reportó otras 20; R.I. 3 Corrales, unas 15; y Repatriación, aproximadamente 25 viviendas afectadas.

Yhû registra unos 400 afectados

Uno de los distritos más golpeados por el temporal es Yhû, donde la Municipalidad reporta de manera preliminar unas 400 viviendas afectadas en diferentes sectores de la localidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El intendente Arturo Jara (ANR-HC) explicó que continúan realizando el relevamiento de las familias damnificadas y coordinando la asistencia con Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), las Fuerzas Armadas y otras instituciones.

Entre las zonas afectadas mencionó el casco urbano, San Ramón, Yhû Tayty, San Miguel, Cañadita y Zapatini Kue, donde varias familias quedaron con sus viviendas parcialmente dañadas o directamente sin techo.

El jefe comunal señaló que personal de las Fuerzas Armadas, proveniente de Ciudad del Este, se trasladaría hasta Yhû para colaborar con la reposición de techos. También se prevé la presencia de carpinteros, electricistas y motosierristas para atender las necesidades más urgentes.

Columnas caídas dificultan el acceso

El temporal también provocó graves daños en el sistema eléctrico, dejando columnas derribadas en distintos sectores. Jara indicó que en la zona de Cañadita existen tramos donde actualmente no pueden ingresar debido a las columnas que quedaron caídas en medio del camino.

Para llegar a algunos puntos afectados deben realizar desvíos por San Carlos y otros sectores, dificultando el relevamiento y la asistencia a las familias que quedaron aisladas.

El intendente también señaló que el temporal ocasionó importantes pérdidas en el sector frutihortícola, donde numerosas casetas utilizadas para la producción resultaron afectadas.

Ante esta situación, la Municipalidad tomó contacto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), institución que enviará funcionarios para realizar un relevamiento de los daños registrados en el sector productivo.

Taller escuela quedó destechado

Uno de los casos registrados en Yhû corresponde a un taller escuela de mecánica, propiedad de Lourdes Escobar, que quedó prácticamente destruido por la fuerza del viento.

Escobar relató que el fenómeno se produjo alrededor de las 17:00 y en apenas cinco segundos el viento arrancó completamente el techo de la estructura. En ese momento se encontraban cinco personas dentro del establecimiento.

Ante la violencia del temporal, los trabajadores y alumnos tuvieron que refugiarse en la fosa utilizada para realizar cambios de aceite, debido al riesgo de que la estructura del techo cayera sobre ellos.

La propietaria señaló que ninguna de las cinco personas resultó herida, pero advirtió que los daños ocasionados al taller son importantes y que deberán reconstruir el techo para poder volver a recibir a los jóvenes que acuden al lugar para estudiar mecánica.

“En cinco segundos destruyó todito”, relató Escobar al describir la fuerza con la que el viento golpeó el establecimiento.

Galpón avícola se derrumba y mata a miles de pollitos

En Juan Eulogio Estigarribia, el temporal provocó además millonarias pérdidas en el sector avícola, luego de que un enorme galpón de 200 metros de largo por 18 metros de ancho se derrumbara completamente.

En el establecimiento, ubicado en la colonia Bergthal, perteneciente al distrito de Juan Eulogio Estigarribia, tenían más de 60.000 aves, de las cuales unas 50.000 murieron como consecuencia del derrumbe de la estructura.

El propietario, Levi Froese Hierbert, sufrió una importante pérdida económica a raíz de la destrucción total del galpón y la muerte de las aves.

Rayo mata a 11 animales vacunos

Otra importante pérdida se registró en la colonia Sommerfeld, distrito de Juan Manuel Frutos, donde un fuerte rayo provocó la muerte de aproximadamente 11 animales vacunos de raza.

Los ejemplares fueron impactados por la descarga eléctrica durante el temporal, ocasionando millonarias pérdidas económicas para los productores ganaderos de la zona.

Los datos sobre los daños continúan siendo relevados por las autoridades municipales y las instituciones que intervienen en la asistencia, por lo que la cantidad de viviendas afectadas y las pérdidas productivas podrían aumentar a medida que los equipos logren ingresar a las zonas más perjudicadas.