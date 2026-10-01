Cordillera: 238.113 están habilitados para renovar autoridades municipales

La jefa del Registro Electoral de Caacupé, Juana Sugasti, informó que en el departamento de Cordillera se tienen 238.113 ciudadanos habilitados para sufragar el domingo en las elecciones municipales 2026.

Explicó que los funcionarios de la dependencia trabajan en los últimos detalles de la organización, principalmente en la coordinación para que los locales de votación cuenten con los recursos requeridos para una jornada comicial tranquila.

Sugasti destacó que uno de los aspectos que sobresale en este proceso electoral es el incremento de electores en el padrón con relación a comicios anteriores. Según mencionó, una parte importante del crecimiento corresponde a jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad y que estarán habilitados para ejercer por primera vez su derecho al voto.

La responsable electoral señaló que la incorporación de nuevos votantes representa uno de los principales cambios observados en el padrón y recordó la importancia de que los ciudadanos conozcan previamente el local y la mesa donde les corresponde sufragar.

Asimismo, instó a los votantes a verificar con anticipación sus datos electorales y acudir con tiempo a los locales de votación, a fin de facilitar el desarrollo ordenado de los comicios.

Caacupé: 42.939 potenciales votantes

En la capital departamental, Caacupé cuenta con 42.939 electores habilitados, distribuidos en 123 mesas electorales y tres locales de votación.

De acuerdo con los datos consignados en el documento electoral, el Colegio Nacional EMD Dr. Raúl Peña contará con 53 mesas, donde están habilitados 18.497 electores.

Por su parte, la Escuela Graduada Nº 40 Tte. José M. Fariña dispondrá de 59 mesas electorales, con un total de 20.566 ciudadanos habilitados.

Mientras que el Colegio Nacional Dr. Raúl Peña tendrá 11 mesas, en las que podrán sufragar 3.876 electores.

Los funcionarios del Registro Electoral continúan con las tareas de preparación y coordinación de cara a la jornada del domingo, en la que los ciudadanos habilitados deberán acudir al local que les corresponde para participar de las elecciones municipales.

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