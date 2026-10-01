IPS anuncia llegada de fármacos de alto costo tras quejas por desabastecimiento

Ante las denuncias de desabastecimiento planteadas por pacientes que padecen fibrosis pulmonar instersticial, las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) informaron sobre la provisión de insumos y fármacos clave para este viernes, entre ellos el nintedanib.

En conversación con ABC, la ingeniera Cecilia Rodríguez, gerente de Abastecimiento y Logística del IPS, explicó que la compra de estos insumos se concretó mediante una ampliación contractual. “Es el 20 por ciento del contrato” que corresponde a la adenda aprobada para dar cobertura a la demanda de los asegurados, señaló.

En cuanto a la inversión requerida, Rodríguez detalló que solo para el nintedanib se destinó “cerca de 3.900 millones aproximadamente para ese medicamento”, mientras que la adenda global contempla “cuatro ítems, que es un total de 13 mil millones”. La profesional estimó de manera preliminar que este stock tendría una duración de “aproximadamente dos meses”.

Según los datos de provisión, se prevé la recepción de las siguientes unidades:

Etanercept: 1.448 unidades

Palbociclib: 2.100 unidades

Nintedanib: 9.300 unidades

Imatinib: 27.000 unidades

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Proceso de distribución y logística interna

Consultada sobre el mecanismo de entrega a los asegurados, Rodríguez precisó el rol que cumple su área. “Nosotros, de logística, vamos desde la confección del pedido, todo lo que es la aprobación del llamado, que pasa por consejo, hacemos todas las gestiones en la UOC”, remarcó.

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Añadió que una vez adjudicado y firmados los contratos, lo adquirido “se recibe en Parque Sanitario y de Parque Sanitario se va redistribuyendo en cada una de las farmacias de la red”.

Sobre la logística específica para patologías como la fibrosis pulmonar, indicó que la distribución la hace Gerencia de Salud a través de la unidad de Regulación Farmacéutica en base a lo que solicitan los servicios.

Por tratarse de enfermedades complejas, Rodríguez explicó que la gestión de compra de estas drogas de alto costo requiere trámites especiales. “Los medicamentos que son costosos y este tipo de medicamentos se hacen por resolución de la Gerencia de Salud”.

Finalmente, la funcionaria confirmó que las órdenes de entrega ya estaban procesadas y que la proveedora (empresa Policlínica) contaba con disponibilidad para el abastecimiento inmediato de los medicamentos.

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