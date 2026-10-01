Piden 4 años de cárcel para hijo de OGD por enriquecimiento

En la fecha se dio continuidad al juicio oral y público a Óscar Rubén González Chaves, exconcejal municipal de Luque e hijo del ex senador colorado Óscar González Daher, por parte del Tribunal de Sentencia, presidido por Lourdes Garcete e integrado por Juan Vicente Fretes y Celia Salinas, por el caso conocido como Príncipe Di Savoia, para el establecimiento de la pena por enriquecimiento ilícito.

En la oportunidad, los fiscales Francisco Cabrera y Luz Guerrero presentaron sus alegatos finales y solicitó la aplicación de una pena de 4 años de prisión para Óscar González Chaves. Esto tras considerar probados todos los hechos señalados en su teoría, mediante la presentación de pruebas en juicio por el hecho de enriquecimiento ilícito.

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Por su parte, la defensa de González Chaves ejercida por el abogado Claudio Lovera, también ya presentó sus alegatos y solicitó la aplicación de una condena de 1 año con suspensión a prueba de la condena.

Luego de esa etapa, el Tribunal pasó a deliberar.

Cabe recordar que, la última condena sobre González Chaves había sido anulada por la Corte Suprema de Justicia. En la misma había recibido una pena de 5 años y 6 meses de cárcel. En ella también fue condenado por lavado de dinero, pero este delito se declaró operada la prescripción, por lo que fue anulado dicho fallo y se lleva a cabo un nuevo juicio para la medición de la pena.

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Así le fue a Óscar González Chaves en los juicios anteriores

En el primer juicio, que finalizó el 12 de agosto de 2021, González Chaves fue sentenciado a 8 años de cárcel por tres hechos punibles: lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa, pero la sala penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia solo por enriquecimiento ilícito y dispuso el reenvío de la causa para un nuevo juicio.

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El segundo juzgamiento finalizó el 2 de agosto de 2024 y el Tribunal de Sentencia resolvió excluir la declaración falsa, delito que sí se dio por probado en el primer juicio que finalizó con la condena de González Chaves y su padre, el entonces senador Óscar González Daher, quien falleció a causa de un paro cardíaco en fecha 21 de octubre de 2021. En esta oportunidad, el exconcejal luqueño fue sentenciado a 5 años y seis meses.

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En julio pasado, la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a un recurso extaordinario de casación planteado por la defensa de González Chaves en contra de su condena y ordenó la realización del tercer juicio, ahora en curso.

Integraron la sala penal para el estudio del caso los camaristas Gustavo Auadre Canela y Juan Carlos Paredes Bordón y Lourdes Sanabria Mallorquín, quien votó en disidencia, es decir, por la confirmación de la condena de 5 años y seis meses de cárcel.

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Puntualmente, en mayoría, el máximo tribunal hizo lugar a los agravios expuestos por los abogados Claudio Lovera, Mario Elizeche y Rubén Cuevas, defensores de Óscar Rubén González Chaves, y declaró operada la prescripción de la acción penal respecto al hecho punible de lavado de dinero (Art. 196 inciso 1° del Código Penal).

En consecuencia, la Sala Penal dispuso el reenvío de la presente causa a un nuevo Tribunal de Sentencia que deberá realizar, en un tercer juicio oral, la labor de determinación de la pena o sanción que deberá cumplir el ex concejal de Luque por el Partido Colorado, que fue hallado culpable del hecho punible de enriquecimiento ilícito.