Guarambaré: alumna resulta herida tras el colapso de una muralla de su escuela

Un accidente se registró este viernes en la Escuela Virgen del Carmen de la ciudad de Guarambaré, cuando una niña de 7 años, alumna del primer grado del turno mañana, resultó herida tras la caída de una de las murallas perimetrales de la institución educativa.

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Según explicó el director del establecimiento, José Antonio Perals, el hecho se produjo a la hora de salida de los estudiantes, momento en que un vehículo encargado de la provisión del almuerzo escolar colisionó contra una muralla de la institución, lo que provocó el derrumbe parcial y el impacto directo sobre la menor que se encontraba en el sitio.

Atención médica y estado de salud

Tras el impacto, la menor fue auxiliada de inmediato por las autoridades del colegio y trasladada en un primer momento a un centro de salud local, para posteriormente ser derivada al Hospital de Trauma en Asunción debido a intensos dolores en la zona abdominal, según relató el director.

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“Aparentemente no hay fracturas. La niña estuvo consciente en todo momento, me reconoció y pudo conversar con su madre y con los médicos. Por precaución y para descartar lesiones internas debido al dolor abdominal, fue derivada para realizarse estudios más minuciosos”, señaló Perals. Asimismo, reportó que hay otro estudiante con heridas menores que no revisten gravedad.

Denuncia y aplicación de protocolos

El director confirmó que ya formalizó la denuncia correspondiente ante la Comisaría 22.ª de Guarambaré e informó sobre lo sucedido a la supervisión del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), activando los protocolos institucionales de emergencia.

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Por su parte, los ocupantes del camión repartidor –un chofer y su acompañante–, habituales proveedores del servicio en esa institución, permanecieron en el lugar para brindar auxilio.

“Representantes de la empresa proveedora del almuerzo escolar se pusieron a disposición de la familia de la alumnita y de las autoridades para hacerse cargo de la totalidad de los gastos médicos requeridos”, concluyó el director.