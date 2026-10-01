Caaguazú: temporal dejó 8 escuelas dañadas y más de 70 postes de ANDE caídos

Mientras las municipalidades coordinan tareas para asistir a las escuelas dañadas, cuadrillas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) trabajan para restablecer el servicio eléctrico en las comunidades que continúan sin energía.

Los daños en las instituciones educativas se concentran en los distritos de Juan Eulogio Estigarribia, Cecilio Báez, San Joaquín, 3 de Febrero y Santa Rosa del Mbutuy, donde los fuertes vientos provocaron principalmente la voladura de techos y daños en estructuras de aulas.

En Cecilio Báez, el viento voló completamente el techo de un pabellón de cuatro salas de la Escuela Básica Nº 4266 Norberto A. Lezcano, institución que cuenta con 60 alumnos desde el nivel inicial hasta el noveno grado.

En Juan Eulogio Estigarribia, resultó afectada la Escuela Básica San Jorge, ubicada en el barrio del mismo nombre, que cuenta con aproximadamente 500 alumnos desde el nivel inicial hasta el noveno grado. La institución será asistida por la Municipalidad.

Dos instituciones afectadas en 3 de Febrero

En el distrito de 3 de Febrero, fueron afectadas dos instituciones educativas. Una de ellas es el Colegio Nacional 3 de Febrero, que cuenta con 144 alumnos del primero al tercer año de la Educación Media y 19 docentes. También sufrió daños la Escuela Básica Santa Rosa, de la comunidad del mismo nombre, donde estudian aproximadamente 50 alumnos desde el nivel inicial hasta el noveno grado.

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En San Joaquín, se reportaron daños en el techado de la Escuela Básica Nº 3113 Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en la compañía Tarumá. El establecimiento cuenta con 50 alumnos hasta el noveno grado.

Tres escuelas afectadas en Santa Rosa del Mbutuy

En Santa Rosa del Mbutuy, fueron reportadas otras tres instituciones educativas afectadas por el temporal.

La Escuela Básica Nº 6863 Venancio Ramírez, de la comunidad Potrero Jardín, sufrió daños en el techo y parte de la estructura de dos aulas. Una corresponde al cuarto grado, con 14 alumnos, y otra al aula de IPA, con 12 estudiantes.

También fueron reportados daños en la Escuela Básica Venancio Ramírez del casco urbano, que cuenta con 116 alumnos, y en la Escuela Básica Nº 988 San José de Cruce Mbutuy.

De esta manera, el relevamiento preliminar contabiliza ocho instituciones educativas afectadas en cinco distritos del departamento.

Los municipios de las localidades afectadas tendrán a su cargo la asistencia y reparación de las escuelas dañadas, mientras continúan las evaluaciones para determinar el alcance de los perjuicios ocasionados por el temporal.

Más de 70 postes de media tensión de la ANDE derribados

El temporal también provocó importantes daños en la red de distribución eléctrica, con más de 70 postes de media tensión derribados en diferentes puntos del departamento.

En la zona de Simón Bolívar y Mbutuy, fueron derribados más de 20 postes, mientras que entre Cecilio Báez y la Ruta PY13 se reportó la caída de más de 25 postes de media tensión.

En la zona de Vaquería, fueron afectados más de 10 postes, mientras que en el sector de Casilla 2 y Tembiaporã, se reportó la caída de más de 15 estructuras.

En total, los primeros reportes contabilizan más de 70 postes de media tensión afectados, situación que mantiene a varias comunidades sin el servicio de energía eléctrica.

Desde la ANDE informaron que gran parte de las columnas afectadas se encuentran en proceso de reposición, con apoyo de funcionarios provenientes de Guairá y Caazapá, quienes se sumaron al operativo desplegado en el departamento.

La prioridad en esta etapa es restablecer las líneas de media tensión, para posteriormente avanzar con la reparación de los postes y tendidos de baja tensión.

Mientras tanto, funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) continúan con el relevamiento de los daños en las comunidades que todavía no fueron asistidas, por lo que la cantidad de afectados podría aumentar conforme avance el trabajo de los equipos en las zonas perjudicadas.