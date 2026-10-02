LaMafiaManda: vía libre para audiencia preliminar a exjueza Carmen Silva

El camino quedó allanado para que se pueda llevar a cabo la audiencia preliminar a la exjueza penal de sentencia de Pedro Juan Caballero, Carmen Elizabeth Silva Bóveda, quien está acusada por los hechos de prevaricato y frustración de la persecución y ejecución penal, por filtraciones hechas al legislador fallecido Eulalio “Lalo” Gomes y que fueron expuestas mediante la investigación conocida como #LaMafiaManda.

Esto, luego de que un Tribunal de Apelación, integrado por Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni, resolviera en forma unánime declarar inadmisible el recurso de apelación general que planteó la abogada Gladys Escobar Martínez, defensora de la exmagistrada Carmen Silva, contra una providencia judicial.

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El 25 de agosto de 2026, el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia, mediante la referida providencia había rechazado el pedido de suspensión de la audiencia preliminar hecho por la abogada Gladys Escobar, según consta en el Auto Interlocutorio (AI) N° 299 de la cámara.

Al respecto, los miembros del tribunal de alzada señalaron en su resolución que “este Tribunal de Alzada considera que la citada providencia no puede ser objeto de recurso por vía de apelación general conforme a lo dispuesto en el Art. 461 del C.P.P. salvo aquella resolución que surge como consecuencia de dicha audiencia”.

Ahora, el juez Rodrigo Estigarribia debe definir la nueva fecha para intentar llevar a cabo la diligencia en la que resolverá si Carmen Silva afronta o no juicio oral.

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Magistrada acusada por prevaricato, a disposición de “Lalo” a cambio de favores

La investigación fiscal, que se inició tras una imputación en diciembre de 2025, logró extraer conversaciones explícitas de la aplicación WhatsApp que exponen cómo las magistradas canjeaban fallos judiciales a cambio de favores políticos y ascensos de la mano de “Lalo” Gomes.

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El 9 de septiembre de 2021, la jueza Carmen Silva le escribió directamente al exdiputado Gomes para advertirle que las autoridades penitenciarias se oponían a trasladar a “Cachorrão” y que ella pretendía retener el expediente en la frontera para evitar el control de Asunción.

“No quería hacer el juicio en Asunción con el fiscal Marcelo Pecci, porque le va a querer dar 20 años”, redactó la magistrada Silva.

#LaMafiaManda: dos votos seguros a cambio de impunidad en el JEM

El modus operandi criminal se extendía a otras causas, como el proceso por presunta trata de personas contra Anderson Ríos Villalba. El 12 de octubre de 2021, Silva Bóveda le avisó a “Lalo” Gomes que el juicio iniciaba ese día y le garantizó impunidad total ofreciendo el voto de su colega de tribunal.

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Solo tres días después, el 15 de octubre, la jueza Silva le envió fotografías de la sentencia al celular del exdiputado firmada por Silva, Ana Aguirre y Marcelina Quintana. Con dicho fallo absolvieron a Anderson Ríos, y también, Silva le recordó que por eso debía ayudarle a Ana Aguirre.

Filtración de la operación “Pavo Real Py I”

La jueza Carmen Silva habría frustrado operativos. Según la Fiscalía, la magistrada habría alertado con anticipación al diputado “Lalo” Gomes sobre la ejecución de la megaoperativo con “Pavo Real Py I”, llevada a cabo en julio de 2023.

Silva avisó a Gomes que las comitivas fiscales y policiales se preparaban para realizar 26 allanamientos simultáneos destinados a desmantelar el millonario esquema de lavado de dinero del capo narco Jarvis Chimenes Pavão.

Exjueza Ana Aguirre afrontará juicio oral por sus chats con Eulalio “Lalo” Gomes

El pasado 8 de septiembre, la exjueza penal de sentencia de Pedro Juan Caballero, Ana Graciela Aguirre Núñez, conoció que afrontará juicio, según lo había resuelto el juez Rodrigo Estigarribia. Fue acusada por presunto cohecho pasivo agravado (coima) y prevaricato, como derivación de la publicación de sus chats con el diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes, en el marco de la investigación conocida como #LaMafiaManda.

La audiencia preliminar a la exmagistrada, concluyó con esa decisión luego de que el juez rechazara varios incidentes planteados por la defensa de Ana Aguirre, entre ellos el pedido de sobreseimiento definitivo para Aguirre dentro de esta causa.

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Por su parte, los fiscales del caso Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Luis Piñánez, todos de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), se habían ratificado en su acusación y pedido de elevación a juicio oral y público.