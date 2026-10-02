Sobrecarga laboral, burocracia y falta de presupuesto: docentes se movilizan y denuncian bloqueo policial

En la mañana de este viernes, la Organización de Trabajadores de la Educación (OTEP–SN) realizó una manifestación en la zona de la Costanera de Asunción con destino al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Entre sus principales reclamos figuran la excesiva sobrecarga horaria, los trámites burocráticos, la falta de presupuesto y el cierre de escuelas y secciones.

Durante la movilización, los docentes denunciaron que marchaban hacia el MEC; sin embargo, un contingente policial los detuvo, lo que generó molestias por la falta de apertura por parte de las autoridades para entablar un diálogo sobre sus demandas.

“Se supone que el ministerio es un lugar público donde podemos ingresar libremente, hablar con ellos sobre la situación, pero hasta el momento ellos se cierran, están cerrados al diálogo y prohíben el ingreso de docentes. Nos tratan como delincuentes”, dijeron voceros del gremio.

Exceso de burocracia resta tiempo a las clases, denuncian

Noelia Caballero, vocera del gremio, señaló que uno de los fuertes reclamos se debe a que los educadores invierten gran parte de su tiempo en completar protocolos, cuestionarios y proyectos administrativos en lugar de dar clases. Esta situación obliga tanto a los docentes como a las familias a financiar de sus propios bolsillos las exigencias operativas y los materiales necesarios.

“La sobrecarga también la hablamos a través de los proyectos: enviar evidencias, descargar de las plataformas. Todo eso implica que el docente, y muchas veces los padres, son los que están financiando”, aseguró.

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Además, expresó su preocupación por los recortes de infraestructura en los proyectos presupuestarios y la falta de presupuesto ejecutado para contratar profesionales en áreas de psicología y educación inclusiva.

“Culpan al docente por el fracaso en PISA”

Por otra parte otra de las representantes, Blanca Ávalos, señaló que se le culpa al docente del fracaso de la evaluación de PISA. “Hay una evaluación PISA, se culpa al docente del fracaso de la educación en nuestro país, tanto en comunicación como en matemática. Y nosotros queremos mostrar, en este contexto del Día Mundial del Docente, en dónde está parado el docente. En todas esas documentaciones, ahí dice ‘resolución y documentación / planificación’”.

En este sentido, señaló que los docentes deben elaborar extensos planes, ajustes personalizados por cada alumno con necesidades específicas y gestionar denuncias o situaciones de riesgo. Aseguran que estas tareas saturan su jornada de trabajo diaria y los exponen a sumarios si no cumplen con los extensos trámites exigidos.

Al respecto, cuestionó el impacto de estas exigencias en las evaluaciones internacionales: “¿Cómo el alumno va a pasar si nosotros estamos metidos en papeleos y no en la parte pedagógica?”, cuestionó.

Falta de personal y vacancias sin cubrir

La dirigente también expuso el problema de la desfinanciación de cargos tras las jubilaciones de directores y profesores, cuyos rubros no vuelven a asignarse a las escuelas. Esto genera una importante falta de personal docente y administrativo en las instituciones.

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Finalmente, criticó la distribución de los puestos de trabajo y la falta de concursos públicos transparentes para cubrir las vacantes necesarias.

Sobre la ocupación de cargos técnicos y la falta de apoyo en las aulas, Ávalos concluyó: “Hay docentes que pasaron los exámenes y están como interinos, pero no se les da el aula. Se le da a veces a politiqueros de turno que van como técnicos sin ninguna experiencia”, sentenció.