MEC aplica plan de contingencia por tormentas: ¿se suspenden las clases?

La tormenta del sábado 3 de octubre pasado dejó varios destrozos tanto en Asunción como en Caaguazú, San Pedro y Guairá, donde algunas instituciones educativas fueron afectadas por la granizada. Ante esto, el MEC implementa un plan de contingencia para intentar asegurar las clases presenciales.

El plan oficial contempla la reubicación de los alumnos dentro de los mismos predios escolares cuando las condiciones lo permiten.

Al respecto, la directora general de Bienestar Estudiantil, Lorena González, detalló que los daños se concentran principalmente en los techos debido a la antigüedad de las edificaciones escolares.

Del total relevado, tres instituciones presentan situaciones críticas que requieren intervenciones urgentes por parte de la Dirección de Infraestructura, precisó.

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¿Qué va a hacer el MEC?

Ante las condiciones encontradas, la funcionaria explicó que las alternativas incluyen la búsqueda de nuevos espacios, la división en turnos de mañana y tarde, o la habilitación de aulas plurigrado según la magnitud de los perjuicios.

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De igual manera, confirmó que sobre este plan de acción ya se venía trabajando desde hace meses como medida preventiva ante el fenómeno de El Niño, y ahora se implementa para dar respuesta a los daños causados por la granizada.

“Nosotros tenemos siempre previsto un plan de contingencia para asegurar que los chicos sigan dando clases; este plan de contingencia nos permite reubicar dentro de la misma institución. Estamos visitando cada institución”, citó.

También confirmó que existe una “preocupación” dentro del MEC ante el anuncio por parte de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) sobre que se podría registrar una tormenta similar este jueves. “Nos preocupa lo del jueves”, enfatizó.

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¿Se suspenden las clases?

Ante el anuncio de un nuevo fenómeno climático para los próximos días, González precisó cada comité de gestión de riesgo institucional evaluará la situación junto con los padres de familia.

Si bien la decisión sobre posibles suspensiones locales dependerá del análisis de cada comunidad educativa afectada, la directora admitió que el escenario más probable es que los padres de familia decidan que sus hijos no vayan a las clases por precaución.

Finalmente, confirmó que hasta el momento el MEC no emitió una disposición oficial que autorice la suspensión general de actividades académicas en el ámbito nacional, ya que el objetivo sigue siendo tener clases presenciales.

“El Ministerio de Educación no ha emitido ninguna disposición ni ningún instrumento por el cual se autorice la suspensión de clases”, sentenció.

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