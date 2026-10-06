Universidad aclara que 100% de sus carreras están habilitadas y no tienen problemas de documentaciones

El pronunciamiento responde al informe preliminar de la Contraloría General de la República (CGR), que expuso fallas en la plataforma del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), sobre más de 7.300 registros con supuestas inconsistencias y dudas sobre la trazabilidad de carreras universitarias.

Al respecto, la universidad de gestión privada remarca que todas sus ofertas académicas cuentan con respaldo legal del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y que los desfasajes detectados por los auditores se originan en el propio sistema informático del Ministerio.

El reporte de la auditoría específicamente, en su observación N°1 se refiere a la ausencia de correspondencia entre los títulos registrados y la oferta académica legalmente habilitada por el Cones. Por otra parte, señala que hallaron coincidencias entre documentos de estudiantes extranjeros con identidades de personas fallecidas en el país.

Específicamente, la observación N° 2 de la CGR apunta a “Deficiencias en la individualización de documentos extranjeros en el Sistema Informático de Educación Superior (SIES), con riesgo de distorsión, inconsistencias y pérdida de confiabilidad en el Registro Nacional de Egresados”. En este contexto, menciona que “como evidencia de esta debilidad sistémica, al circularizar a la Universidad María Auxiliadora (UMAX) y contrastar sus datos con la nómina remitida por el MEC, se constató que números de cédula declarados a nombre de funcionarios docentes paraguayos corresponden, en realidad, a estudiantes brasileños”.

Universidad asegura que todos los documentos de estudiantes están debidamente registrados

Por un lado, desde la institución afirmaron que de 8 observaciones que realizó la CGR - no accedieron al reporte preliminar-, solo en dos mencionan a la universidad. Agregaron que en los tres años que abarca el análisis (2023-2026), jamás pudieron haber registrado más de 7.000 títulos de grado o de posgrado.

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En este punto, se refieren a lo señalado en el informe de la CGR que establece “inconsistencias en la individualización de extranjeros, con 7.373 registros vinculados a C.I. paraguayas y personas fallecidas”.

“La UMAX ha cumplido siempre, de manera estricta, los requisitos establecidos por el MEC para el registro de títulos. Los títulos registrados provienen de carreras habilitadas legalmente, el MEC y el Cones cuentan con los registros pertinentes de las carreras de la UMAX, expresaron en un comunicado firmado por el rector Hernando Javier Quiñonez Sarabia.

En el mismo informe agregaron que “los títulos registrados cuentan con el expediente de egreso completo, hemos presentado todos los documentos requeridos por el MEC, entre ellos el documento de identidad de su país de origen, la cédula paraguaya de Identificaciones y el carnet migratorio de Migraciones”.

Universidad afirma que no tiene vínculos ni investigaciones por títulos falsos

Por otro lado, el asesor jurídico de UMAX, Steven Falcón, agregó que la institución no cuenta con vínculos ni es investigada por ningún caso de “títulos falsos”.

Remarcó además que solo recibieron un pedido de informe por parte del MEC, pero que no tiene que ver con la auditoría de la CGR, sino con el pedido de la Comisión Especial del Senado que investiga los títulos falsos, tras el caso del exsenador Hernán Rivas, condenado a 8 años de prisión.

La solicitud es para indagar sobre los diplomas que tienen funcionarios públicos en distintas instituciones estatales y fue requerida a todas las universidades públicas y privadas habilitadas en el país.