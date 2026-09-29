Títulos falsos: cédulas de fallecidos y graves fallas en el MEC, según reporte exclusivo al que accedió ABC

La Contraloría General de la República (CGR) detectó durante una auditoría, graves fallas a la hora de registrar títulos universitarios por parte del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), anomalías que se arrastran y persisten bajo la gestión del ministro Luis Ramírez (2023 - 2026). Los hallazgos constan en un primer informe preliminar, emitido este mes de setiembre y al que accedió ABC en exclusiva.

La auditoría fue realizada tras la indignación social por el escándalo del exsenador Hernán Rivas —condenado a 8 años de prisión por su título falso de abogado—, un caso que forzó la creación de una comisión investigadora en el Senado. Ante el reclamo público, los auditores ingresaron al sistema para verificar la ruta de los trámites y exponer las falencias de control en los registros académicos.

El impacto del documento ya provoca un terremoto interno en la cartera educativa. Según fuentes del sector, el ministro Ramírez mantuvo una tensa reunión con directores departamentales –donde se mostró “furioso”-, y supuestamente encaró a los directores, en medio de la intervención de áreas clave como las Direcciones de Certificación Documental, Escalafón y Matriculación, actualmente bloqueadas mientras la Fiscalía y la Contraloría avanzan sobre el sistema.

El enojo respondió a los alarmantes hallazgos de la investigación, que detectó miles de registros con inconsistencias en la plataforma del MEC. El reporte de la CGR desnudó que diplomas del área de Salud fueron expedidos sin firmas de validación requeridas y expedientes académicos que se procesaron sin respaldo legal. Un verdadero escándalo que deja al descubierto la falta de controles y la vulnerabilidad de las plataformas de la entidad a cargo de Ramírez desde agosto de 2023.

Títulos falsos y descontrol en el registro del MEC: las fallas que halló la Contraloría

La primera gran observación del informe preliminar de la Contraloría apunta directo al núcleo del desorden institucional. Los auditores señalan textualmente que se constataron “deficiencias en el control interno del proceso de registro y expedición de títulos”, una brecha que permitió la validación de carpetas sin cumplir con los requisitos mínimos reglamentarios.

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Entre los casos bajo la lupa sobresalen los expedientes de la Universidad Sudamericana —la misma institución donde supuestamente cursó el exsenador Hernán Rivas para obtener su título falso de doctor de la ley— y la Universidad María Auxiliadora (UMAX), donde se detectaron registros cargados en el Sistema Informático de Educación Superior (SIES) y el Registro Nacional de Carreras (RNC), sin los documentos respaldatorios obligatorios.

La gravedad del hallazgo queda plasmada en la primera de las ocho observaciones que componen el documento de la CGR, remitido al MEC para su descargo. Los auditores concluyeron que, tras cruzar las bases de datos, “se identificaron casos en los que no fue posible establecer una correspondencia íntegra y unívoca entre el título registrado y la oferta académica que sustentó su expedición”. En términos sencillos: el ministerio avaló y registró títulos universitarios sin contar con la certeza ni los documentos que demuestren que la carrera o la facultad de origen estuvieran legalmente habilitadas.

El informe profundiza en esta maniobra y revela que, en diversos expedientes, la habilitación o actualización de las carreras “fue incluso registrada con posterioridad al periodo académico relacionado con el título”. Es decir, el MEC dio validez oficial a títulos cursados en etapas donde la carrera ni siquiera contaba con respaldo legal, mientras que en otros casos la inconsistencia documental fue tal que ni los propios auditores lograron identificar cuál era la oferta académica aplicable al cartón expedido.

Claves activas en el MEC: exfuncionarios mantuvieron acceso al sistema de títulos por años

El documento de la CGR revela la existencia de credenciales pertenecientes a exfuncionarios del ministerio que continuaron activas en la plataforma hasta por 4 años y 8 meses tras haber dejado el cargo. Este boquete en el sistema informático permitió que personas ajenas a la institución mantuvieran acceso total para ingresar, alterar o validar carpetas de títulos sin dejar rastro de auditoría interna ni controles cruzados.

Esta falta de trazabilidad salpicó de lleno a instituciones públicas de educación superior y centros de formación técnica:

Instituto Nacional de Educación Superior (INAES) : Los auditores detectaron expedientes procesados con severas incongruencias en las fechas de emisión de los títulos y la ausencia total de antecedentes académicos obligatorios en los legajos. Los auditores detectaron expedientes procesados con severas incongruencias en las fechas de emisión de los títulos y la ausencia total de antecedentes académicos obligatorios en los legajos.

Escuela Nacional de Educación Física (ENEF) : El reporte reveló la aprobación y registro de títulos sin contar con las verificaciones de origen requeridas, repitiendo el esquema de carpetas incompletas sin respaldo legal. El reporte reveló la aprobación y registro de títulos sin contar con las verificaciones de origen requeridas, repitiendo el esquema de carpetas incompletas sin respaldo legal.

El patrón común: En ambos casos, la Contraloría concluyó que el ministerio validó documentos sin aplicar filtros de control ni cruzamiento de datos, consolidando un esquema de descontrol generalizado en la gestión de registros del Estado.

Accesos impunes entre gestiones (2019-2024): El período de 4 años y 8 meses en que las claves de exfuncionarios permanecieron activas abarca desde administraciones anteriores hasta bien entrada la gestión actual de Luis Ramírez, confirmando que la vulnerabilidad y la falta de auditoría del sistema persistieron bajo su mandato.

Durante el periodo auditado, entre el 2023 y el 2026, el Sistema de Información de Educación Superior (SIES) del MEC registraba un universo total de 144.515 títulos expedidos por 81 instituciones/filiales de Educación Superior en 938 carreras. El equipo auditor seleccionó una muestra focalizada de 1.742 expedientes y títulos de educación superior.

Títulos de Medicina en el MEC: manipulación directa y vulneraciones en la base de datos

El informe preliminar de la CGR devela que las modificaciones en la plataforma del MEC no fueron fallas fortuitas, sino una práctica recurrente. Los auditores consignan que “se han identificado registros de títulos de Medicina y áreas de Ciencias de la Salud que, presentaron modificaciones, actualizaciones o anulaciones en la base de datos, sin que se cuente con la correspondiente justificación documental o resolución administrativa que avale dichos cambios”.

A esto se suma una vulnerabilidad informática crítica: la falta de registros de seguridad, “constatándose que el sistema no dispone de mecanismos de auditoría informática que permitan registrar la trazabilidad, usuario, fecha y motivo de las alteraciones realizadas sobre los registros ya consolidados”.

Cédulas de fallecidos en el MEC: hallan 7.300 registros irregulares de títulos

Este esquema afectó con especial gravedad a la validación de títulos para estudiantes extranjeros, principalmente de nacionalidad brasileña, matriculados en carreras de Medicina y ciencias de la salud en universidades privadas. Además, descubrieron que el sistema del MEC permitió la carga de números de identificación pertenecientes a ciudadanos paraguayos —e incluso de personas fallecidas— para validar registros de estudiantes extranjeros.

El propio documento oficial dimensiona el alcance de esta irregularidad en un apartado categórico: “Teniendo en cuenta la base de datos institucional provista por el Ministerio educativo, se realizó el cruce con los registros del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional y la Dirección General del Registro del Estado Civil (base de datos de defunciones), identificándose 7.373 registros con discrepancias ‘CI paraguayo coincidente con extranjeros’, ‘Casos de vínculos con personas fallecidas’”.

En este punto, la casa de estudios mencionada con inconsistencias en el registro de documentos con estudiantes brasileros es la Universidad María Auxiliadora (UMAX), de gestión privada.

El MEC presentó su descargo formal citando el Memorándum N° 437/2026, por el cual la Dirección de Tecnologías de la cartera educativa, a cargo de Alejandrino Acuña Gianotti, buscó atenuar el impacto del hallazgo, alegando una supuesta falla en la interpretación de las tablas informáticas por parte de los auditores, quienes no individualizaron a los estudiantes al cruzar los datos en el sistema.

¿Sin pisar hospitales? la grave advertencia de la CGR al MEC

El tercer pilar crítico detectado por la Contraloría apunta directamente a la formación de profesionales médicos. La Observación N° 3 del informe preliminar advierte sobre las “Deficiencias en el control y verificación de las constancias de prácticas hospitalarias para el registro de títulos del área de la Salud, con riesgo de comprometer la validez y confiabilidad del registro de títulos”.

“De la verificación de los controles aplicados al proceso de registro de títulos correspondientes a carreras del área de Salud, específicamente a la acreditación del cumplimiento de las prácticas hospitalarias, se constató que las constancias incorporadas como respaldo documental en el sistema, no cuentan con la firma de la autoridad o responsable de la institución o entidad de salud, en la cual se realizó la práctica hospitalaria”. Es lo que apunta textualmente el documento.

En este apartado, la CGR centró sus controles en la Universidad Sudamericana, rebautizada como “Unisud”, tras el escándalo de Rivas.

Estas son las 8 observaciones realizadas por la CGR al MEC:

Ausencia de correspondencia entre los títulos registrados y la oferta académica legalmente habilitada. Inconsistencias en la individualización de extranjeros, con 7.373 registros vinculados a C.I. paraguayas y personas fallecidas. Falta de firmas y validación formal en las constancias de prácticas hospitalarias en carreras del área de la Salud. Carencia de auditoría e historial informático en el sistema informático, permitiendo modificaciones y anulaciones manuales de registros sin respaldo legal. Credenciales y claves de acceso pertenecientes a exfuncionarios que permanecieron activas hasta por 4 años y 8 meses. Procesamiento de expedientes académicos con incongruencias de fechas e inconsistencias en la ENEF y el INAES. Ausencia de reglas de validación temporal en los procesos de inscripción y registro de expedientes. Debilidades en la coordinación con otras entidades como el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) para actualizar de manera oportuna el registro de carreras.

La respuesta del MEC y universidades: la excusa del “error involuntario” tras la auditoría

Como respuesta a esta grave falla en la constancia de las prácticas hospitalarias de estudiantes brasileros, el MEC adjuntó a la CGR la información obtenida de las autoridades de la Universidad Sudamericana, a través de su rectora Yudith Rotela, quien afirmó en una nota firmada el 8 de setiembre de este año que por un “error involuntario” se habían presentado con anterioridad las constancias de prácticas hospitalarias sin las firmas correspondientes.

El MEC también justificó la falta de controles alegando que al momento de la auditoría no contaban aún con un “sistema integrado” con el Ministerio de Salud Pública para chequear las cargas horarias y realización efectiva de prácticas hospitalarias.

Ante el contundente paquete de observaciones, tanto la cartera educativa como las instituciones involucradas desplegaron una serie de argumentaciones técnicas para matizar los hallazgos:

La hipótesis del “error informático”: En el Memorándum DTIC N° 437/2026, el MEC, alegó que los auditores cometieron una falla de interpretación al no aplicar el filtro al procesar las tablas de la base de datos.

La coartada del “error involuntario”: La Universidad Sudamericana (ahora Unisud) justificó la falta de firmas en las constancias de prácticas hospitalarias en centros de salud como una simple equivocación administrativa.

Falta de integración de sistemas: El Ministerio reconoció que carece de una plataforma interconectada en tiempo real con el Ministerio de Salud para validar las cargas horarias presenciales de los futuros médicos.

Para la CGR, la excusa del “error involuntario” no exime de responsabilidad al MEC, sino que confirma que sus controles fallaron al no detectar las inconsistencias antes de expedir los títulos. Esta justificación del “error humano” no es nueva: es la misma muletilla que se utilizó de forma reiterada para intentar atenuar las anomalías en las actas y certificados de calificaciones de Hernán Rivas.

El contraste: el discurso de “rutina” frente a la dureza del informe

Frente al contundente paquete de hallazgos preliminares que compromete la trazabilidad del registro de títulos en el MEC, la postura oficial de la cartera buscó matizar el impacto de la fiscalización, tras una reunión entre el contralor general de la República, Camilo Benítez y el ministro Luis Ramírez.

Luego del encuentro, la entidad educativa comunicó que la reunión con el contralor se dio para abordar la investigación sobre “presuntos títulos falsos, en atención a lo solicitado por la Comisión Especial de Investigación del Senado”, añadiendo que la “cooperación interinstitucional es fundamental para garantizar procesos transparentes y ordenados”.