Falla control del Cones: 1.700 carreras operan en Paraguay sin acreditación, según Contraloría

Estas negligencias detectadas por la Contraloría General de la República (CGR), se suman a los recientes hallazgos del ente de control en el registro de títulos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), donde se descubrieron diplomas inscriptos en carreras no habilitadas, 200 horas prácticas “fantasma” e incluso cédulas de personas fallecidas.

En esta entrega, ABC Color revela de manera exclusiva el informe preliminar, fechado en setiembre, de la auditoría de cumplimiento realizada por la CGR al Cones (período 2023 al 2026), el cual confirma que el ente rector de la educación superior operó en un descontrol total, dejando funcionar a carreras sin la acreditación de calidad exigida por ley y, además, permitió habilitaciones vencidas por años, sin aplicar ningún tipo de sanciones.

El reporte provisional del ente de control ya fue notificado formalmente a las autoridades del Consejo, que ahora disponen de un plazo para presentar sus descargos sustentados, según el documento.

Cabe recordar que, ante la ola de denuncias y severas críticas vertidas por diversos gremios profesionales, respecto al avance impune de las denominadas “universidades garaje” y la proliferación de títulos sin respaldo práctico, la cartera educativa dispuso -mediante el Decreto Nº 2.408-, que a partir de 2028 únicamente registrará y emitirá títulos universitarios correspondientes a carreras que cuenten con la acreditación oficial de la ANEAES.

El colapso en números: 1.711 carreras operan sin acreditación de calidad

En la Observación N° 5 de la auditoría, los inspectores plasman cómo el Cones omitió exigir los estándares de evaluación obligatoria a las universidades, permitiendo que una masa gigantesca de ofertas académicas funcione al margen de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).

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Al respecto, la CGR remarca textualmente que “el Cones no cuenta con un Plan Anual de Inspección sobre las instituciones de educación superior (universidades), además de no requerir informe a la Aneaes de las carreras que se enmarcan en las de acreditación obligatoria (salud, ingenierías, agronomía, derecho, etc.) que cuentan con resolución de habilitación del CONES y la posterior clausura de las que no obtuvieron la acreditación dentro del plazo establecido”.

Si bien la Aneaes es el organismo encargado de evaluar y otorgar las acreditaciones de calidad, la Ley 4995/13 de Educación Superior establece que, el Cones es el ente rector con la facultad legal y la obligación de controlar, supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las instituciones. Es decir, el Consejo es el que debía exigir la acreditación, como requisito para mantener las carreras habilitadas y también aplicar sanciones o clausuras a quienes no cumplieran.

Según los datos oficiales expuestos en la auditoría, el universo de 1.711 carreras de grado de evaluación obligatoria sin acreditación vigente se desglosa de la siguiente manera:

1.584 carreras nunca ingresaron al proceso: Ofertas académicas habilitadas que jamás se presentaron ante la Aneaes para someterse a la evaluación de calidad exigida por ley.

127 carreras con acreditación vencida: Programas que obtuvieron el sello de calidad en el pasado, pero cuyo plazo expiró y siguen matriculando estudiantes sin renovar su certificación.

Por área de conocimiento:

345 carreras de Ciencias de la Salud (del total de 1.711): El sector más sensible (Medicina, Enfermería, etc.), donde 314 jamás fueron evaluadas y 31 continúan operando con el sello expirado.

1.366 carreras de las 1.711 que son de otras disciplinas obligatorias: Abarca la formación en áreas clave como Ingenierías, Agronomía, Arquitectura y Derecho (1.270 nunca evaluadas y 96 con acreditación vencida).

Licencias caducadas e inconsistencias documentales: Otras fallas que salpican al Cones

Además del nulo control en las acreditaciones de calidad, la auditoría de la Contraloría apunta a severas fallas en la gestión administrativa del Cones. Las irregularidades salpican, al menos en parte, a la administración del ministro de Educación, Luis Ramírez, quien presidió el órgano rector desde setiembre del 2025 hasta inicios del mes pasado (alrededor de 1 año).

“Se constataron resoluciones de habilitación condicional de carreras de grado, cuyos plazos de vigencia se encontraban fenecidos, sin que conste algún acto administrativo de clausura, ni la verificación del cumplimiento de los requisitos para su habilitación definitiva”, dice parte del reporte.

En esta condición se detectaron específicamente 56 carreras de grado y de posgrado, que continuaron funcionando con resoluciones condicionales vencidas entre 3 a 5 años, remarcando que el Cones no intervino en esta situación para regularizar las licencias o bien para cerrar las especialidades.

Antecedentes: Títulos fantasma y muertos en el sistema

453.000 movimientos en días no laborables: Un total de 220.758 operaciones realizadas los sábados, 108.488 los domingos y 124.353 en días feriados, ejecutadas por 331.641 usuarios internos del ministerio y 121.958 cuentas externas pertenecientes a gestores privados, detectó la CGR en una auditoría de registro de títulos del MEC.

200 “horas fantasma”: Detección de mallas curriculares y certificados de estudio con cargas horarias presenciales inconsistentes e irreales, aprobadas en el sistema sin validación previa.

Títulos de Medicina sin prácticas acreditadas: Validación e inscripción de diplomas en el área de Salud cuyas constancias de prácticas hospitalarias carecían de firmas, sellos o autorizaciones formales requeridas por norma.

La auditoría de la CGR se ejecutó en el marco de la comisión especial conformada en el Senado, para investigar los títulos falsos, luego del escándalo del exsenador Hernán Rivas, condenado finalmente a 8 años de prisión por su diploma apócrifo de abogado, emitido por la Universidad Sudamericana - rebautizada hoy como Unisud-, y registrado por el MEC.