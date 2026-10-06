Iglesia Católica recuerda a intendentes y concejales electos: “El voto no es un cheque en blanco”

Tras las pasadas elecciones municipales, la Arquidiócesis de la Santísima Asunción emitió un fuerte comunicado en el que valoró la alta participación cívica y definió la jornada como un motivo de esperanza. El mensaje, firmado por el cardenal Adalberto Martínez Flores, enfatizó la urgencia de profundizar la cultura democrática y dejar atrás vicios que condicionan la voluntad popular.

La Iglesia católica remarcó que el acto de emitir el voto trasciende la simple acción de depositar una papeleta en las urnas, definiéndolo como una decisión de conciencia sobre a quién se confía la responsabilidad pública. En ese contexto, la institución fue firme sobre los factores externos que distorsionan el sistema electoral.

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“El voto debe ser verdaderamente libre. No puede depender del dinero, de un favor recibido, de la prebenda, del arreo, de una amenaza o de cualquier otra presión. La conciencia no se vende y la libertad no debe ser coartada”, sentencia la misiva episcopal.

El “elegido tiene que responder ante la ciudadanía”

Para la Arquidiócesis, fortalecer el sistema democrático es un proceso continuo de aprendizaje que exige erradicar el chantaje político y dignificar la figura del elector. Asimismo, el comunicado recordó que el proceso cívico no concluye con el cierre de las mesas de votación.

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El documento subraya que el compromiso democrático se mantiene vivo a través del control ciudadano y la constante fiscalización de las autoridades electas durante el ejercicio de sus funciones. El poder otorgado por el pueblo exige una rendición de cuentas permanente para fortalecer las instituciones.

“Quien resulta elegido recibe una responsabilidad y tiene que responder por ella ante la ciudadanía”, advierte el texto, señalando que la democracia se fortalece en la vigilancia del electorado y los gobernantes transparentes.

“El voto no es un cheque en blanco”

Al dirigirse a los intendentes y concejales electos, el mensaje episcopal hizo un llamado directo a abandonar la prepotencia e instar a una gestión enfocada en las necesidades reales de los sectores más vulnerables de cada municipio.

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La Iglesia reiteró que los cargos públicos son un compromiso con la comunidad y no un beneficio personal ni una patente de impunidad para las autoridades victoriosas. La prioridad debe ser el correcto uso de las arcas públicas y el bienestar familiar.

“El voto no es un cheque en blanco: es un mandato para servir. Que sepan escuchar a los barrios, administrar con honestidad y transparencia los recursos públicos”, remarca enérgicamente la misiva.

Diferencias partidarias

Citando el pensamiento del político y referente católico Igino Giordani, el comunicado insta a las autoridades a anteponer los intereses de los ciudadanos sobre las dinámicas sectarias de los partidos políticos. Las diferencias partidarias no deben ser una traba para el desarrollo municipal.

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“Primero la moral, primero el hombre, primero la comunidad; después el partido”, señala. Con este criterio, la iglesia exhortó a buscar puntos de encuentro e inspirarse en el pasaje bíblico de Filipenses 2,4 para trabajar en favor del bien común.

Finalmente, la Arquidiócesis agradeció la labor de la Justicia Electoral y la alta participación ciudadana, concluyendo que la construcción de una sociedad más justa, fraterna y solidaria depende del compromiso activo de todos los actores sociales.