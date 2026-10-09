¿Qué hacer con las tejas rotas? Esto recomienda un referente de cerámica y construcción

Los granizos gigantes que cayeron en Asunción y parte de Gran Asunción durante el temporal del fin de semana afectaron los techos de las casas causando destrozos en las estructuras.

Las tejas de los techos fueron las más afectadas, ya que se rompieron con el impacto de los pedazos de hielo que cayeron del cielo a gran velocidad, por lo que tras el temporal, es común ver las mismas frente a las casas con los cambios realizados a fin de evitar las goteras.

Victor Ayala es un referente y productor del sector de cerámica y de la construcción en Paraguay. Explicó que las tejas rotas ya no sirven para ser reutilizadas o para repararlas, por lo que deben reemplazarse y desecharse.

“Las tejas rotas ya son inservibles. Esas, en todo caso, si tenés una cantidad un poco considerable, ya puede usarse como cascotillo, o sea, para relleno de cimientos y compañía, pero ya como teja es inservible”, indicó en conversación con nuestro medio.

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Depósitos de construcción utilizan tejas como escombros

Recordó que las casas de construcción, los depósitos de materiales y las ferreterías son los que se encargan de procesar las tejas rotas como escombros, siempre y cuando se tenga una cantidad considerable.

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Dijo que se puede contactar con los mismos para consultar como es el procedimiento y procesamiento para derivar las tejas rotas a los mismos.

“Ellos de repente tienen camiones y pueden hacer el servicio si es considerable la cantidad, si a ellos les justifica, van a retirar. De hecho, retiran de repente lo que les puede servir como escombros”, puntualizó.

Con respecto a la demanda de tejas nuevas, contó que se quedaron sin stock tras el temporal del fin de semana, debido a la alta demanda.

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“La demanda excedió todos los límites. Nosotros teníamos un stock y se terminó en todas las cerámicas de Paraguay, porque fue bastante muy por encima la demanda. Es una especie de psicosis lo que había ahí, que todos nos pedían teja, teja, teja, entonces eso no hay empresa que aguante. Una vez que terminó el stock, terminó en dos días por ahí, ahora estamos con agendamiento de tejas, pero está saliendo”, detalló.