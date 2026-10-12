MEC lanza bachillerato técnico forestal: de qué se trata y en qué zonas se implementará

El proyecto de implementación del nuevo bachillerato técnico forestal, impulsado conjuntamente por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), cuenta con la cooperación de la Unión Europea, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el asesoramiento académico de técnicos de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Häme (HAMK)de Finlandia, según explicaron las autoridades.

La propuesta curricular incluye el uso de simuladores para capacitar a los estudiantes en el manejo de maquinaria industrial y responder a la demanda de empleo en el sector forestal.

“Este es un trabajo que iniciamos hace un tiempo y hoy se está concretando gracias a la ayuda de la Unión Europea, que ha puesto sus mejores oficios para que grupos de esta universidad nos acompañen en este proceso de desarrollo de lo que va a ser nuestro bachillerato forestal. No solamente el bachillerato, sino también la continuidad en formación técnica y universitaria”, aseguró durante una conferencia de prensa esta mañana el ministro de Educación, Luis Ramírez.

El programa contará con una inversión de 12 millones de euros con apoyo de la UE, aclaró el titular del MEC. Comenzará a ejecutarse el año que viene, 2027, en dos colegios públicos del interior del país. Por la modalidad, el plan incluye no incluye a sitios como Asunción o Ciudad del Este.

De qué trata el nuevo bachillerato forestal y en qué zonas se implementará

La iniciativa busca transformar la educación técnica secundaria en el interior del país para adaptarla a la demanda del sector maderero. Los ejes principales del proyecto abarcan:

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Currículum: Revisión y actualización de la educación forestal para ofrecer una formación técnica especializada y de estándar internacional.

Uso de simuladores: Incorporación de tecnología de primer nivel en las aulas para que los estudiantes aprendan a operar maquinarias industriales complejas antes de egresar.

Continuidad educativa: Articulación del bachillerato con carreras técnicas y universitarias, garantizando la formación continua de los jóvenes.

Infraestructura y equipamiento: Inversión en instalaciones y materiales didácticos de alta calidad dentro de los colegios seleccionados.

Ubicación en zonas industriales: Descentralización de la oferta educativa, instalando los bachilleratos en los departamentos del interior donde se concentran los bosques y las industrias.

Foco regional inicial: Un equipo especializado ya se encuentra trabajando en la ciudad de Concepción, en alianza con la Universidad de Concepción, mientras el MEC y el MIC avanzan en la delimitación del mapa territorial de las zonas forestales del país.

Como primer paso de este despliegue territorial, la implementación del bachillerato comenzará en las localidades de Horqueta y Lima, en el departamento de Concepción. Un siguiente paso sería el departamento de Caazapá.

Hay que aclarar que una primera propuesta de este tipo de bachillerato forestal se instaló ya este 2026 como fase experimental en la Escuela Agrícola de Belén, en Concepción. Lo novedoso ahora es la inclusión de la UE, la conexión de esta oferta con una formación profesional y el arribo de profesionales de Finlandia, de acuerdo a lo manifestado por el MEC y el MIC.

Titular del MIC promete una “revolución forestal” con la industrialización de la madera

El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, aseguró que la industria agroforestal en Paraguay ofrece ventajas competitivas sin paralelo a nivel internacional. “Mientras en Finlandia un árbol tarda 60 años en madurar para su cosecha, las condiciones climáticas del país permiten lograrlo en apenas 7 años”, aseguró, indicando que potenciar este sector es el objetivo de invertir en la formación técnica.

A esta ventaja biológica se suma el impacto social: mientras la ganadería de bajo rendimiento en tierras degradadas genera 1 empleo por cada 1.000 hectáreas, la reforestación industrial genera 100 empleos formales y calificados en la misma superficie, afirmó el ministro empresario.

“Lo más lindo de este proyecto es que muchos chicos que salgan del colegio van a ganar en su primer año de trabajo más de lo que ganan sus dos padres en conjunto”, sostuvo Riquelme, subrayando que la formación capacitará a los estudiantes para el manejo de tecnología y maquinaria compleja sin necesidad de migrar del interior del país.

Sin fondos, el MEC pide llevar clases a parroquias y sedes municipales tras el temporal

Las 135 escuelas públicas afectadas por la severa tormenta con granizos del 3 de octubre pasado, siguen sin recibir apoyo de infraestructura por parte del MEC, según denunciaron en varios de los centros, como en la Escuela Básica Nº 241 “R.I. 3 Corrales”, donde el temporal causó destrozos y afectó a 11 aulas.

Sin mucha precisión ni detalles, el ministro de Educación, Luis Ramírez dijo que están buscando apoyo de organizaciones o empresas para intentar acelerar las reparaciones. Mientras, decenas de familias se movilizan para recaudar fondos y reparar techos caídos, tinglados destruidos y muebles escolares dañados.

“Estamos pidiendo a Economía una reprogramación presupuestaria de unos G. 2.000 millones para los casos más graves, porque el resto es una gotera, una pequeña parte de un techo”, agregó.

Con respecto a la educación a distancia, expresó que puede darse de dos maneras, con conexión a internet y la famosa educación virtual o, más bien, a distancia, que es cuando los docentes envían la tarea.