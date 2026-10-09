“El MEC no tiene obreros”: Ministro deslinda culpa a intendencias tras tormenta

Durante una conferencia de prensa esta mañana, el titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, recordó que 135 instituciones educativas públicas a nivel nacional sufrieron daños durante la severa tormenta y caída de granizos del fin de semana pasado.

Las zonas más golpeadas fueron Asunción (43 escuelas) y Central (33), seguidas por Caaguazú (34). Ramírez enfatizó que, de ese total, solo cuatro establecimientos en la capital presentan un estado crítico con afectación estructural profunda.

Ante el reclamo ciudadano y las familias, que organizan todo tipo de actividades solidarias para reparar los tejados, el ministro desmarcó a la cartera educativa de las reparaciones directas y lanzó una fuerte aclaración sobre las municipalidades y gobernaciones, que cuentan con dinero del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), ex Fonacide.

“Muchos dicen, estamos esperando que venga el MEC. El MEC no tiene obreros, el MEC no tiene trabajadores de infraestructura. Todos tienen en su cabeza algo mágico, como cuando en la casa te ocurre algo similar: vino un temporal, llovió, le llamás a buscar un obrero y te construye. Creemos que el MEC es así, pero el MEC no funciona así”, expresó Ramírez. Agregó que solo cuentan con un departamento de Infraestructura para relevar daños.

Asimismo, el ministro aclaró que la ley deja el mantenimiento de los recintos en manos de intendencias y gobernaciones, aunque admitió que el presupuesto histórico es insuficiente también en estos sectores y que la burocracia estatal condiciona una respuesta inmediata ante catástrofes climáticas.

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Escuelas dañadas: El MEC apunta a municipalidades y gobernaciones por el mantenimiento

Luis Ramírez aseguró que la ejecución de obras recae legalmente en las administraciones locales. “El dinero para construcción y mantenimiento de escuelas está en municipios y gobernación. El ministerio no tiene recursos, no nos han dado recursos históricamente”, apuntó, reconociendo además que la respuesta de las intendencias varía drásticamente según cada zona.

No obstante, el año pasado, el Congreso Nacional aprobó la inyección de G. 20.000 millones (US$ 3,4 millones al cambio actual) al MEC para infraestructura, es decir, la entidad sí tiene o tuvo fondos - aunque insuficientes -en este 2026.

Es más, Ramírez y el Gobierno en general se jactaron de “recuperar” dinero de infraestructura para el MEC. Al ser abordado sobre este punto, el ministro educativo afirmó: “Estamos contentos después de casi 20 años volver a conseguir un rubro. Es una realidad, una verdad. Pero eso ya se usó todo, eso ya se invirtió en reparación y en infraestructura. Y ahí es donde vemos que tenemos que pedir una ampliación a eso para poder responder a esta contingencia”.

La ampliación que pedirá el MEC al Ministerio de Economía y Finanzas (MEC), para buscar resolver la emergencia actual, será de G. 2.000 millones.