"Veredas extremas", buscan exponer los desafíos de movilidad en Asunción.

Asunción se preparó para recibir a miles de atletas internacionales para el World Skate Games ASU 2026, que aglutina a deportistas de diferentes partes del mundo.

Los deportistas compiten desde el 2 al 18 de octubre en distintas disciplinas sobre ruedas y demostrar sus habilidades en el skate, el roller y el monopatín. Para recibirlos, la ciudad y las sedes del evento se adecuaron con espacios preparados para que los deportistas realicen sus presentaciones y las personas pudieran disfrutar del certamen en las gradas.

A la par una campaña de sensibilización realizada por una organización independiente puso el foco en quienes que se mueven sobre ruedas todos los días, pero no por elección, como los son las personas en silla de ruedas.

Desde la organización, señalaron que fuera de los espacios utilizados por los deportistas y a lo largo de la ciudad de Asunción, muchas personas en silla de ruedas se enfrentan día a día a veredas rotas, cordones sin rampas o rampas mal hechas, baches, alcantarillas abiertas, desniveles.

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La inconciencia ciudadana

Agregan que además de sortear estos obstáculos de infraestructura, las personas en silla de ruedas deben enfrentarse a la inconsciencia ciudadana que utiliza los espacios de tránsito o las veredas como vertedero de basuras, escombros, o incluso como estacionamiento privado.

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Destacan que a partir de este contraste entre la preparación de la ciudad para un evento internacional y el desinterés hacia las necesidades diarias de los habitantes que requieren movilizarse por la ciudad, nació “Veredas Extremas”, una campaña de Inclu+ que busca visibilizar las barreras de infraestructura que dificultan la circulación y el uso de los espacios públicos.

Mediante esta campaña, buscan promover una Asunción más accesible, inclusiva y segura para todas las personas.

La iniciativa invitó a cuatro deportistas (2 de Bolivia, 1 de Estonia y 1 de Paraguay) de distintas disciplinas sobre ruedas a contribuir a la identificación y visibilización de obstáculos que forman parte de la vida cotidiana de la ciudad, como veredas en mal estado, rampas inexistentes u obstruidas, desniveles y espacios de circulación inaccesibles.

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Uso del lenguaje visual urbano

La campaña fue desarrollada por la agencia creativa Ellaphant, de Ciudad del Este, en conjunto con Inclu+, la productora audiovisual The Crow y la casa de audio Suena Polenta.

Mediante materiales audiovisuales registrados por Teo Urbieta, activista y director ejecutivo de Inclu+, se registraron las dificultades que atraviesan las personas en silla de ruedas que buscan transitar por la ciudad, para lo que utilizó una cámara en movimiento con la cual siguió a los atletas por distintos puntos de Asunción.

En cada pieza, Teo sigue a un skater, un roller o a un monopatinador mientras este avanza por la ciudad y superan obstacúlos al saltar unas bolas, esquivar un bache o sube a un cordón, para luego evidenciar que él y otras personas que se mueven en silla de ruedas no pueden sortear estos obstáculos.

“Usamos el lenguaje visual urbano de los videos de estos deportes sobre ruedas para mostrar una realidad que muchas personas enfrentan todos los días. Para un atleta, saltar un cordón puede ser un truco sencillo. Para otras personas ese mismo cordón puede significar que el recorrido termina”, explicó Urbieta.

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Barreras no afectan solo a personas con discapacidad

Según el director de Inclu+, las barreras de accesibilidad no afectan únicamente a las personas con discapacidad que utilizan silla de ruedas, también dificultan el desplazamiento de adultos mayores, personas que utilizan bastones o andadores, familias con carros de bebé y personas con movilidad reducida temporal.

“La accesibilidad es una condición necesaria para que todas las personas puedan desplazarse con autonomía, seguridad y dignidad. Una vereda accesible, una rampa bien diseñada o un espacio de circulación libre de obstáculos pueden marcar una diferencia significativa en la vida cotidiana de miles de personas”, señaló Teo Urbieta.

Larissa Areco mencionó por su parte que desde Inclu+ entienden que la inclusión no depende solamente de las condiciones físicas de una ciudad, sino también de la conciencia y el compromiso de quienes la habitan. Por eso, aseguró, esta campaña no solo busca visibilizar las barreras existentes, sino promover cambios de comportamiento y recordar que las pequeñas acciones cotidianas pueden facilitar o impedir el desplazamiento de otras personas.

“Creemos que una ciudad accesible no beneficia solamente a las personas con discapacidad: beneficia a toda la sociedad. Construirla requiere infraestructura adecuada, políticas públicas comprometidas y una ciudadanía consciente de que el espacio público es de todos y la responsabilidad de cuidarlo también”, sostuvo Areco.