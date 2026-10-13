Caacupé: confirman dos casos de meningitis en escolares

El director de la Tercera Región Sanitaria, doctor Luis Gómez, informó que se confirmaron dos casos de enfermedad meningocócica en escolares de Caacupé, quienes asisten a instituciones educativas diferentes.

Explicó que, tras la investigación epidemiológica, no se identificó nexo entre ambos casos. Y resaltó que los equipos de salud identificaron a los contactos estrechos, aplicaron las medidas preventivas y administraron quimioprofilaxis como corresponde.

Asimismo, mencionó que los contactos continúan bajo seguimiento y que, hasta el momento, no se encontraron otros casos relacionados con los eventos investigados.

Por su parte, el director del Hospital Regional de Caacupé, doctor Hugo Cañete, confirmó que los pacientes tienen 9 y 15 años. Recordó que estos casos de meningitis se presentaron el viernes último durante la noche y que uno de los pacientes incluso requirió derivación con intubación.

Ante esta situación, el doctor instó a los padres de familia a extremar los cuidados y estar atentos a la aparición de síntomas de alarma.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las formas de transmisión y los síntomas de la meningitis

La enfermedad meningocócica se transmite principalmente a través de las secreciones respiratorias y de la garganta, mediante el contacto estrecho con una persona infectada. No se transmite por la cercanía ocasional.

Entre los principales signos de alarma se encuentran la fiebre alta, el dolor de cabeza intenso, la rigidez de nuca, los vómitos persistentes, la somnolencia inusual, la dificultad para despertar, las convulsiones y las alteraciones de la conciencia.

Si se tiene cualquiera de estos síntomas, se debe acudir inmediatamente a un servicio de salud, debido a la gravedad que puede alcanzar esta enfermedad.

Lea más: Caacupé: denuncian falta de guardia pediátrica y medicamentos en servicios de salud

Escuela de Caacupé activó protocolo

En una escuela de Caacupé, activó el protocolo correspondiente tras conocer el posible diagnóstico de meningitis bacteriana en un estudiante del cuarto grado, según informó la institución en un comunicado.

Como medida preventiva, las clases presenciales fueron suspendidas para realizar la desinfección de las aulas, mientras que las actividades académicas se desarrollarán de manera virtual.

La institución señaló que la medida busca cumplir con el protocolo establecido y expresó sus deseos de pronta recuperación para el estudiante afectado.

La fumigación no previene la enfermedad meningocócica

En este contexto, desde la Tercera Región Sanitaria recomiendan mantener al día el esquema de vacunación, lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar y evitar compartir vasos, cubiertos, botellas y bombillas de tereré. También instan a no recurrir a la automedicación.

Finalmente, las autoridades sanitarias aclararon que la fumigación no previene la enfermedad meningocócica y que, en relación con estos casos, tampoco se recomienda la cuarentena ni el cierre de las instituciones educativas.

Lea más: Hospital Regional de Caacupé, abandonado por el Estado pese a promesas de reforma