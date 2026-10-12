Caacupé: denuncian falta de guardia pediátrica y medicamentos en servicios de salud

Ramona Martínez relató que durante la madrugada del viernes último llevó de urgencia a un familiar menor de edad al Hospital Regional de Caacupé, debido a un fuerte dolor en el pecho y la garganta. Según afirmó, al llegar no encontró un pediatra disponible para atender a la niña.

“No nos movemos por gusto de madrugada”, expresó, al cuestionar las dificultades que enfrentan las familias cuando necesitan asistencia médica para sus hijos durante la noche.

Al respecto, el director del Hospital Regional de Caacupé, doctor Hugo Cañete, afirmó que el servicio de Pediatría en Urgencias está disponible las 24 horas.

Además, resaltó que el centro asistencial cuenta con consultorio pediátrico y áreas especializadas para recién nacidos, que incluyen cuidados inmediatos, mínimos, intermedios e intensivos.

“Lo que sí, estuvimos un poco centrados en los casos de meningitis que se nos presentaron el viernes de noche y el sábado de noche. A uno de ellos lo derivamos intubado. Capaz en ese ínterin haya sido lo que se denuncia, porque esos dos casos sí eran nuestra urgencia real y requerían de toda nuestra atención”, explicó el doctor Cañete.

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Faltantes de medicamentos en la unidad sanitaria de Cabañas

Por otro lado, la ciudadana Nancy Núñez denunció dificultades para retirar furosemida y enalapril en la Unidad de Salud Familiar de la compañía Cabañas, de la ciudad de Caacupé. Son fármacos que necesita para continuar con su tratamiento, según explicó.

La mujer mencionó que el 5 de cada mes acude al establecimiento para retirar las medicinas citadas, pero asegura que últimamente recibe la misma respuesta: que ya se terminaron.

“Cada 5 tengo que venir a retirar mis medicamentos, pero cuando vengo me dicen que ya se terminaron”, manifestó.

La furosemida se utiliza para tratar la acumulación de líquidos en el organismo, mientras que el enalapril se emplea para controlar la presión arterial y tratar determinadas afecciones cardíacas.

Al respecto, el director de la Tercera Región Sanitaria, doctor Luis Gómez, señaló que los medicamentos faltantes son repuestos y que los responsables de cada unidad de salud deben realizar los pedidos correspondientes para gestionar la reposición.

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