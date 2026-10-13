Tribunal declara en rebeldía a exjefe de Petropar y dicta orden de captura

El inicio de la tercera jornada del juicio oral y público por supuesta lesión de confianza al abogado Carlos Daniel Esquivel Isnardi, exjefe de la Unidad Operativa de Contrataciones de Petróleos Paraguayos (Petropar), estaba previsto para las 08:00 de hoy.

La audiencia oral y pública, iniciada el pasado 30 setiembre, se lleva a cabo ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por Yolanda Morel e integrado por Ana Rodríguez y Karina Cáceres.

En la fecha, estaba prevista la presentación de los alegatos iniciales, pues en la jornada anterior, el Tribunal realizó el estudio de los incidentes previos planteados por la defensa, a cargo del defensor público Martín Muñoz.

Incomparecencia del acusado, rebeldía y orden de captura

Sin embargo, a la hora indicada el acusado no compareció a tribunales. El defensor público, que sí estuvo presente en la sala de juicios, comunicó al tribunal que intentó contactar vía teléfonica con su defendido, pero que el mismo no contestó sus reiteradas llamadas, pues tenía el teléfono apagado.

Ante esta situación, el colegiado dispuso la revocatoria de las medidas alternativas al prisión con las que cuenta el acusado y decretó la rebeldía y orden de captura del mismo.

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Es la segunda vez que se dispone una medida similar con relación a Esquivel. En el primer juicio oral y público que se hizo por este caso, que concluyó el 14 de agosto de 2021 con la condena del expresidente de Petropar Sergio Escobar Amarilla a 3 años de pena privativa de libertad, por lesión de confianza, el procesado tampoco se había presentado.

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Tras su posterior aprehensión se puso en marcha el presente juicio a Esquivel, en el cual, si bien se presentó en las dos jornadas anteriores, volvió a ausentarse hoy.

La licitación de Petropar que derivó en el proceso por lesión de confianza

La acusación está a cargo de la fiscala Silvia González Vester, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea), quie explicó a ABC que el acusado ahora prófugo era el jefe de operaciones de la UOC y firmó las autorizaciones para el pago de los anticipos que causaron el perjuicio de G. 12 mil millones al ente estatal. Esquivel está acusado como cómplice.

Este proceso tiene relación con la Resolución 1440, del 26 de diciembre de 2012, a partir de la cual se llamó a Licitación Pública por Subasta a la Baja Electrónica Nº 06/13 para la “Provisión, instalación y puesta en marcha de equipos de electrificación de molinos para la planta de Petropar en Mauricio José Troche”.

Como consecuencia de la adjudicación, conforme a la Resolución PRE 434/13, del 13 de marzo de 2013, se celebró el Contrato PRE N° 232/2013, el cual fue firmado por el presidente de Petropar, Lic. Sergio Escobar Amarilla, y la contratista MGA Consultora, representada por Michael Azuaga, con vigencia de 180 días a partir de la firma del contrato.

En dicho contrato se estableció el precio de G. 24.000.000.000, en concepto de pago total por la provisión, instalación y puesta en marcha de equipos de electrificación de molinos para la planta de Petropar, en Mauricio José Troche, modalidad llave en mano, correspondiente al ID Nº 248.717 del Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2013.

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En el mismo documento se estableció que la administración del contrato estará a cargo de la Gerencia de Planta Mauricio José Troche, en ese entonces a cargo del gerente de Planta Industrial, Lic. Leoncio Saúl González.

Modificaciones de pago y rescisión del contrato por incumplimiento

El 25 de marzo de 2013, Escobar, en su carácter de presidente de Petropar, firmó la Adenda Nº 1 al Contrato PRE 232/13, en la que se modificó la cláusula 21ª “condición de pago”. Se incorporó el pago anticipado del 30% del valor total del contrato.

El 4 de abril de 2013 se dio por iniciada la obra en presencia del fiscal de obra de Petropar, Ing. Derlis Centurión, y por la contratista MGA Constructora, el Sr. Michael Azuaga. En el mismo acto se hizo la entrega del sitio de obra.

El 8 de abril de 2013, el Abg. Carlos Daniel Esquivel Isnardi, jefe de la Unidad Operativa de Contratación, solicitó la suscripción de la Adenda Nº 2 al Contrato PRE 232/2013. Propuso las modificaciones; y en esa misma fecha Escobar firmó la Adenda Nº 2 al Contrato PRE 232/13, la cual se modifica la cláusula 21ª, condición de pago, al 50% en concepto de Anticipo de pago del valor total del contrato.

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Posteriormente, el 17 de abril de 2013, Petropar realizó un segundo pago, como anticipo a la firma, de la suma de G. 4.800.000.000, equivalente al 20% del valor total del contrato.

El 6 de agosto de 2013, Petropar recepcionó los equipos consistentes en dos motores y cuatro tableros electrónicos, no así los reductores correspondientes a la Parte 1 del contrato.

El 2 de setiembre de 2013, la Constructora MGA solicita a Petropar, la prórroga de la vigencia del contrato y que se amplíe hasta diciembre de 2013, reiterando dicho pedido en fechas 6 y 9 de setiembre de 2013, de acuerdo con lo señalado por el Ministerio Público.

Por Resolución PR Nº 245, del 7 de octubre de 2013, el nuevo presidente de Petróleos Paraguayos, Fleming Duarte, resolvió disponer la rescisión del contrato, por incumplimiento de MGA Constructora.