Día Mundial del Lavado de Manos: la medida sencilla que previene más de 200 enfermedades

Cada 15 de octubre se conmemora el Día Mundial del Lavado de Manos, en guaraní, Jepohéi Ára Yvórape, una fecha impulsada por las Naciones Unidas desde 2008 para concienciar a la población global sobre un hábito tan básico como transformador: la higiene adecuada con agua y jabón.

Desde el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), a través de la Dirección General de Promoción de la Salud, remarcan que este gesto cotidiano no es solo una barrera epidemiológica primaria, sino también un acto de responsabilidad, cuidado y protección comunitaria.

El lavado correcto y oportuno de manos elimina eficazmente virus, bacterias y parásitos.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, este hábito previene la transmisión de más de 200 patologías, entre las que destacan:

Infecciones gastrointestinales: frena cuadros diarreicos que representan un riesgo severo de deshidratación, principalmente en niñas y niños.

Enfermedades respiratorias y dermatológicas: reduce el impacto de afecciones frecuentes transmitidas por contacto directo o indirecto.

Infecciones por contacto: evita el contagio al manipular superficies contaminadas, secreciones o alimentos.

Lea más: ¿Te lavás bien las manos? Los errores cotidianos que reducen la eficacia de la higiene

Dentro de la estrategia de entornos saludables, la Dirección General de Promoción de la Salud impulsa la instalación de lavamanos artísticos reciclados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fabricados con materiales reutilizados y decorados con motivos de la biodiversidad paraguaya, estos dispositivos combinan el acceso funcional al agua potable con un componente pedagógico y motivacional en escuelas, eventos masivos y espacios públicos del país.

Claves para una higiene de manos efectiva

Para maximizar la protección personal y comunitaria, la cartera de Salud recomienda seguir estas pautas fundamentales:

Duración: Frotar las manos con abundante agua y jabón durante un mínimo de 20 segundos.

Momentos clave: Lavarse minuciosamente antes de comer o preparar alimentos; después de ir al baño, toser o estornudar; y tras tocar superficies de uso público.

Cuidado complementario: Mantener las uñas limpias y cortas, utilizando productos adecuados para la higiene personal.

Educación temprana: Inculcar esta práctica en la niñez desde la primera infancia mediante el ejemplo y dinámicas participativas.

Las autoridades instan a familias, instituciones educativas y a la sociedad en general a consolidar la higiene de manos no solo como una rutina, sino como una norma de convivencia y un compromiso permanente con la salud pública.