Sinamed y el Ministerio de Salud homologan el acuerdo para el reajuste salarial

Mediante la Resolución VMT N° 605/2026 emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) fechado el 12 de octubre de este año, se homologa el acuerdo conciliatorio suscripto el pasado 14 de septiembre de 2026 en Mburuvicha Róga entre el gobierno, representado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) y el Sindicato Nacional de Médicos (SINAMED).

Lea más: “Nos subestimaron”: Sinamed destaca cambio de postura del Gobierno e inminente acuerdo

Mejoras salariales a partir de 2027

A través de dicho documento, se deja sin efecto y se desconvoca la huelga general de médicos que estaba prevista para los días 21 y 22 de septiembre, tras haber llegado a un entendimiento en la asamblea del gremio.

Además, se establece un incremento salarial escalonado por vínculo para el personal médico contratado y permanente del MSPBS que irá desde abril del 2027 con G. 500.000 (acumulado: G. 500.000). Posterior a ello, se realizará otro reajuste en julio de G. 500.000 adicionales (acumulado: G. 1.000.000) y finalmente en diciembre del próximo año con G. 1.000.000 adicionales (acumulado: G. 2.000.000).

Lea más: Crisis en salud: próxima reunión con el Ministerio de Salud debe incluir a Sinamed, afirman

Para los médicos residentes, el reajuste total es de G. 600.000 (dividido en tres etapas de G. 200.000 en abril, julio y diciembre de 2027), elevando su remuneración de G. 6.000.000 a G. 6.600.000.

Implementación presupuestaria

En el acuerdo también se detalla que el Poder Ejecutivo se comprometió a remitir al Congreso Nacional una adenda al Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 para garantizar estos recursos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Sinamed oficializa nueva huelga nacional de médicos para este mes

Por otra parte, se acordó el reconocimiento y pago regularizado de un recargo de Gs. 1.000.000 por cada día feriado trabajado. También se comprometieron a avanzar en los procesos de nombramiento para el personal contratado y a garantizar la provisión de medicamentos, insumos hospitalarios y seguridad laboral.

Finalmente, se fijó la recuperación de los días no trabajados durante la huelga realizada del 24 al 28 de agosto, mediante un mecanismo que será coordinado entre ambas partes.