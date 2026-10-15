Nacionales
15 de octubre de 2026 - 11:43

Sinamed y el Ministerio de Salud homologan el acuerdo para el reajuste salarial

La secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos de Paraguay (Sinamed), Rossana González y el ministro de Salud de Paraguay, Isaías Fretes, firmando el acuerdo. Foto: EFE/ Presidencia de Paraguay.
La secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos de Paraguay (Sinamed), Rossana González y el ministro de Salud, Isaías Fretes, firmando el acuerdo. Foto: EFE/ Presidencia de Paraguay.Presidencia de Paraguay

Finalmente el Sindicato Nacional de Médicos y las autoridades sanitarias llegaron a un acuerdo. Entre otras cosas, el documento de entendimento establece un reajuste salarial a partir del próximo año y se deja sin efecto la medida de fuerza que venían ejerciendo los médicos.

Por ABC Color
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Mediante la Resolución VMT N° 605/2026 emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) fechado el 12 de octubre de este año, se homologa el acuerdo conciliatorio suscripto el pasado 14 de septiembre de 2026 en Mburuvicha Róga entre el gobierno, representado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) y el Sindicato Nacional de Médicos (SINAMED).

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Mejoras salariales a partir de 2027

A través de dicho documento, se deja sin efecto y se desconvoca la huelga general de médicos que estaba prevista para los días 21 y 22 de septiembre, tras haber llegado a un entendimiento en la asamblea del gremio.

Santiago Peña en traje oscuro abraza a Rossana González, quien lleva blusa clara y sonríe. Ambiente interior institucional.
El presidente Santiago Peña y la secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) Rossana González, sellan el acuerdo con un abrazo. Fotografía publicada por el mandatario en sus redes sociales.

Además, se establece un incremento salarial escalonado por vínculo para el personal médico contratado y permanente del MSPBS que irá desde abril del 2027 con G. 500.000 (acumulado: G. 500.000). Posterior a ello, se realizará otro reajuste en julio de G. 500.000 adicionales (acumulado: G. 1.000.000) y finalmente en diciembre del próximo año con G. 1.000.000 adicionales (acumulado: G. 2.000.000).

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Para los médicos residentes, el reajuste total es de G. 600.000 (dividido en tres etapas de G. 200.000 en abril, julio y diciembre de 2027), elevando su remuneración de G. 6.000.000 a G. 6.600.000.

Implementación presupuestaria

En el acuerdo también se detalla que el Poder Ejecutivo se comprometió a remitir al Congreso Nacional una adenda al Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 para garantizar estos recursos.

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Por otra parte, se acordó el reconocimiento y pago regularizado de un recargo de Gs. 1.000.000 por cada día feriado trabajado. También se comprometieron a avanzar en los procesos de nombramiento para el personal contratado y a garantizar la provisión de medicamentos, insumos hospitalarios y seguridad laboral.

El presidente de la República, Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana, la secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos de Paraguay (Sinamed), Rossana González y el ministro de Salud, Isaías Fretes. Foto: EFE/ Presidencia de Paraguay
El presidente de la República, Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana, la secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos de Paraguay (Sinamed), Rossana González y el ministro de Salud, Isaías Fretes. Foto: EFE/ Presidencia de Paraguay

Finalmente, se fijó la recuperación de los días no trabajados durante la huelga realizada del 24 al 28 de agosto, mediante un mecanismo que será coordinado entre ambas partes.