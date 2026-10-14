Caos por cierre de la Costanera pudo haber sido mayor: “Iban a cerrarnos 24 horas durante 5 días”

Detrás del congestionamiento padecido en estos días se esconde una intensa negociación técnica en la que las autoridades locales debieron frenar pretensiones por parte de los organizadores del evento internacional, según denunció el oficial.

Lea más: Costanera de Asunción: así está el tránsito tras el cambio de horario de cierre

Cárdenas detalló la postura de los organizadores con la que se encontraron al planificar la cobertura del evento. “La idea original del Comité Olímpico era bloquear los 5 días la Costanera 24 horas; o sea, se tenía que haber bloqueado desde ayer hasta el domingo ininterrumpidamente”, aseveró el inspector.

Frente a este escenario, las autoridades municipales plantearon alternativas para mitigar el impacto en el tránsito, como habilitar carriles de doble sentido o mudar la sede, opciones que fueron descartadas sin consideración por la organización. “Nosotros les dijimos muchas veces, inclusive: ‘¿Por qué no hacemos en Costanera Sur, que es menos traumático?’. Pero ellos han argumentado que el kilometraje allí no les da”, relató.

Lea más: Reprogramación en la Costanera: liberan el tránsito en horario pico para evitar colapsos

Asimismo, al cuestionar el uso exclusivo de ambos carriles, los fiscalizadores alegaron cuestiones técnicas de la disciplina. “Según ellos, no se puede hacer en un carril ida y vuelta porque la velocidad no da para retomar en el mismo carril. Tiene que ser un carril de ida y uno de venida, no pueden chocar entre sí. Esa es la regla”, alegaron los organizadores a la PMT.

Cárdenas admitió la dificultad de contraargumentar cuando se apela a exigencias de fuera. “Es difícil cuando uno te dice: ‘Reglas internacionales, esto viene por reglas internacionales’. Y enseguida, cuando uno discute mucho, te dicen: ‘Vamos a perder la localía’”, dijo desmotivado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Caos por el cierre de la Costanera: ¿qué solución dará la PMT?

Los cambios que consiguieron

A pesar de la presión, la PMT logró torcer el brazo del comité organizador para acortar las ventanas de cierre. “En todas las negociaciones que hicimos habíamos logrado que se libere a la tarde, a la noche, y ayer logramos convencerles de que reprogramen su horario de competencia y que inicie a las 9:00”, ponderó.

Operativo sobre Artigas para la tarde

Para mitigar el embotellamiento durante la hora pico de retorno, la PMT dispondrá un esquema especial. “Hoy a la tarde vamos a implementar un plan sobre la avenida Artigas, teniendo en cuenta que el horario pico se traslada a la tarde, vamos a hacer sentido único de salida en los cuatro carriles desde Perú hasta General Santos”, anunció Cárdenas. Indicó que la medida regirá de 16:00 a 19:00 con el despliegue de 180 inspectores.

Lea más: Cierre de avenida en la Costanera Norte genera congestión en Asunción

Para quienes se dirijan hacia el Puente Héroes del Chaco, aclaró que la circulación estará garantizada mediante un filtro controlado. “En zona Botánico van a encontrar el punto de bloqueo, ahí tienen que anunciar que van al Puente Héroes del Chaco y se les va a abrir porque la barrera va a ser móvil”, subrayó.

El esquema de cierres para la semana

El cronograma de bloqueos en la Costanera quedará fijado de la siguiente manera:

Hoy y jueves : Cierre de 09:00 a 19:00.

Viernes : Tránsito totalmente libre.

Sábado : Cierre de 09:00 a 19:00.

Domingo: Bloqueo extendido desde las 04:00 hasta las 14:00, abarcando desde la calle Colón hasta el Puente Héroes del Chaco.

Lea más: Cierran tramo de la Costanera por campeonato de skate

¿Van a eliminar la PMT?

Finalmente -y aunque no lo dijo de forma directa-, Daniel Cárdenas se refirió a las declaraciones de la intendenta electa Soledad Núñez sobre eliminar a la PMT y reemplazarla con otro mecanismo para realizar los controles.

Sobre el debate en torno a la reestructuración del cuerpo inspectivo municipal, el jefe operativo reafirmó el compromiso de la institución con el servicio público. “Deseo aclarar una cosita: no estamos ajenos a los cambios, no estamos ajenos a las reformas, no estamos ajenos a transparentar el trabajo de la PMT”, manifestó Cárdenas.

Lea más: Soledad Núñez promete cerrar la PMT si llega la intendencia de Asunción

En ese sentido, se mostró abierto a la incorporación de tecnología como las cámaras corporales (bodycams) para auditar los procedimientos y mejorar el trato con la ciudadanía. “Siento el uniforme en mi sangre y amo hacer esto... es una vocación el servicio a la ciudadanía”, concluyó.