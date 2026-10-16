Hernán Rivas, el “alumno fantasma”, pide que se anule su condena a 8 años de cárcel

La apelación en contra de la Sentencia Definitiva N° 499 del 24 de setiembre de 2026, dictada por el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces María Fernanda García de Zúñiga (presidenta), Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo, fue presentada este viernes 16 por el exsenador colorado Hernán Rivas Román bajo patrocinio de la Abg. Alba Zaracho.

En el escrito de apelación, de 27 páginas, la letrada detalla varios agravios por las supuestas irregularidades contenidas en la sentencia que lo condenó a 8 años de cárcel y propone, como solución jurídica, el reenvío del expediente para un nuevo juicio oral a Rivas Román, en la causa por producción mediata de documentos públicos y uso de documentos públicos de contenido falso.

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Para el colegiado de sentencia, por unanimidad, en el juicio quedó probada la acusación presentada por el Ministerio Público, representado por los agentes Patricia Sánchez, Luz Guerrero y Christian Benítez, quienes en sus alegatos finales habían solicitado una condena a 12 años de cárcel para el exlegislador.

Sin embargo al establecer el quantum de la pena hubo disidencia, ya que el juez Juan Carlos Zárate votó una condena a 14 años de cárcel para Hernán Rivas, al considerar que la intervención del encausado como falso abogado en un estamento que juzga a magistrados y fiscales, tendrá consecuencias que no solo serían institucionales sino incluso podrían ser también económicas y políticas.

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