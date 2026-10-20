Coronel Oviedo: carniceros se oponen a un proyecto de nuevo cementerio

Los trabajos para la construcción del nuevo cementerio municipal de Coronel Oviedo está en marcha en un predio ubicado en la compañía Ñurungua de la capital de Caaguazú, camino al distrito de R. I. 3 Corrales. Los carniceros que utilizan el inmueble para mantener sus animales antes de la faena se oponen a que el camposanto se instale detrás del matadero municipal y piden que sea trasladado más hacia el fondo del terreno.

El inmueble pertenece a la Municipalidad de Coronel Oviedo y cuenta con siete hectáreas, de las cuales dos serían destinadas al nuevo cementerio y las otras cinco seguirían siendo utilizadas por los carniceros para dejar sus animales antes del faenamiento.

La instalación del nuevo camposanto responde a la falta de espacio en el cementerio antiguo de la ciudad, que ya se encuentra totalmente colapsado y no cuenta con lugares disponibles para nuevas sepulturas. Ante esta situación, la Municipalidad busca habilitar otro sitio para atender la demanda.

Sin embargo, la ubicación elegida genera el rechazo de los trabajadores del sector cárnico, quienes aseguran que necesitan el espacio para mantener sus animales hasta el momento de la faena. El reclamo no apunta a impedir la construcción del cementerio, sino a que sea ubicado más hacia el fondo del predio, lejos de los corrales del matadero municipal.

Uno de los carniceros afectados, Hugo Armoa, manifestó que entre 25 y 30 trabajadores utilizan habitualmente el lugar y cuestionó que las obras hayan comenzado sin que, según afirmó, hayan recibido información previa sobre el proyecto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Explicó que los carniceros compran animales por kilo y los mantienen en el inmueble hasta el faenamiento, que puede realizarse el mismo día o incluso después de tres días, dependiendo del movimiento comercial y de la capacidad de cada negocio. Durante ese tiempo, los animales permanecen en los corrales para conservar su peso y evitar pérdidas económicas.

Armoa también señaló que en las inmediaciones existen terrenos de inmobiliarias que podrían ser ocupados en el futuro para viviendas, por lo que considera necesario analizar la ubicación del cementerio antes de avanzar con el proyecto.

El trabajador indicó que la organización Carniceros Unidos de Coronel Oviedo está formalmente constituida y que sus integrantes debieron haber sido informados sobre la decisión de utilizar parte del predio para el nuevo camposanto.

Al respecto, el intendente de Coronel Oviedo, Denis Cohene (ANR-HC), indicó que el matadero municipal está destinado a faenar animales que son llevados en el día y no a mantener animales para engorde de comercios privados. Señaló que, si los carniceros quieren mantener sus animales para engorde, existen extensos predios comunales en las zonas de Tuju Pucu, Blas Garay y Jukyty que pueden ser utilizados por ellos.

“El suelo presenta niveles de permeabilidad que cumplen con los parámetros establecidos para zonas de sepultamiento y, además, las napas freáticas se encuentran a una profundidad segura, muy por debajo de las futuras sepulturas.

Esto significa que, desde el punto de vista geotécnico, existen condiciones adecuadas para realizar el proyecto de manera segura, responsable y respetando las exigencias técnicas correspondientes”, expresó el intendente Denis Cohene, según el informe de factibilidad.