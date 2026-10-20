Video: sigue la falta de medicamentos en la farmacia del IPS

A pesar de las promesas y cambios de autoridades, la realidad para los pacientes del Instituto de previsión social sigue igual. La mayoría sigue padeciendo la falta de insumos, los cupos límite para la entrega diaria y las fallas constantes en el sistema.

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En las ventanillas del Centro de Atención Ambulatoria del IPS se puede apreciar la frustración de cientos de personas que acuden desde tempranas horas con la esperanza de retirar tratamientos vitales.

Lo primero con lo que chocan los asegurados es el cupo de números para entregar medicamentos en las ventanillas. Pacientes con recetas para tratamientos de cardiología y enfermedades crónicas se encontraron con que ya se había alcanzado el límite a mitad de la mañana.

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Un usuario, que acudió a retirar como atorvastatina, ácido acetilsalicílico y nebivolol que son esenciales para continuar con su tratamiento, tuvo que retirarse con las manos vacías. “Dijeron que ya está cerrado, que hasta ciertos números no más se dan”, relató indignado. Agregó que tampoco hay antibióticos disponibles en stock y que deberá costear los insumos de su propio bolsillo.

Medicamentos para enfermedades complejas

Por otra parte, los remedios para enfermedades autoinmunes y de alta complejidad son prácticamente inexistentes en la farmacia estatal. Una paciente diagnosticada con esclerodermia sistémica denunció que desde hace un año sufre retrasos en la entrega de sus fármacos y las demoras se agravaron en las últimas semanas.

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“Son 12 veces que ya vine a buscar el mismo medicamento. El micofenolato cuesta 2.700.000 guaraníes la caja y yo tomo seis pastillas al día. Una caja me dura apenas 15 días; para mí es una plata totalmente inalcanzable”, expresó la asegurada. Otros fármacos como la dapagliflozina y la hidroxicloroquina también registran faltantes.

Caos en el agendamiento

A la falta de stock se suma la desorganización administrativa. Varios asegurados expresaron su frustración con el sistema de confirmación de citas. Adultos mayores que acuden a sus consultas programadas descubren que sus turnos fueron cancelados sin ningún tipo de explicación y a pesar de haber reconfirmado la asistencia en el sistema

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El panorama es similar en el área de estudios médicos e imágenes. Pacientes que buscan acceder a una ecografía mamaria denuncian demoras en el agendamiento que superan los seis meses. “Tengo orden desde marzo. Te atienden por WhatsApp pero los turnos te los dan para meses después o te los cancelan sin explicación”, lamentó una paciente en la fila.

Desorden en las ventanillas

Los usuarios denunciaron que a pesar de contar con un sistema de tickets numerados por cédula de identidad, el orden se rompe cuando los funcionarios abren las ventanillas y piden formar filas improvisadas. “De nada sirve que yo venga una hora antes a sacar mi número e ingresar correctamente al sistema si después hacen pasar a cualquiera que acaba de llegar”, reclamó molesto uno de los usuarios mientras esperaba por atención.