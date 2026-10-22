Trabajadores de salud se manifiestan y exigen una recomposición salarial del 50%

La Intergremial de Salud se instaló frente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para exigir una recomposición salarial justa. La medida surge tras la exclusión del sector en los reajustes otorgados previamente a los médicos.

El pedido principal apunta a un incremento generalizado para equilibrar los ingresos de los trabajadores. Sandra López, presidenta de la Asociación de Obstetras del Paraguay, señaló: “Nosotros estamos pidiendo una recomposición salarial, un reajuste salarial del 50% para todo el personal de salud, administrativo y de blanco vendríamos a ser 25.965 personas funcionarios del Ministerio de Salud”.

Lea más: PGN 2027: Orué sostiene que Paraguay tiene al menos 10 años antes de debatir una suba de impuestos

La protesta busca visibilizar la precariedad de cientos de trabajadores que continúan percibiendo remuneraciones básicas. Muchos afectados cumplen funciones esenciales sin haber visto mejoras en sus percepciones económicas durante años.

Tanto personal operativo como profesionales se suman a la huelga

La presidenta de la Asociación aseveró que el proyecto impulsado por los gremios integra a una amplia variedad de trabajadores que sostienen el funcionamiento diario de los hospitales públicos. La iniciativa no discrimina jerarquías dentro del plantel no médico.

“Estamos abarcando a los compañeros, desde personal de apoyo, que serían todos los compañeros de cocina, choferes, hasta los compañeros que tienen título universitario de grado”, dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De este modo, el reclamo protege tanto al personal operativo como a profesionales universitarios de distintas áreas. La única excepción dentro de este esquema general corresponde al sector médico, que ya obtuvo beneficios previos.

“Nuestro pasar es precario”

En este sentido, López señaló que la situación económica de los trabajadores de la salud se vuelve cada vez más difícil debido a los bajos ingresos y los altos descuentos aplicados a sus sueldos.

“Nuestro pasar es precario, un contratado licenciado recibe G. 4.000.000, de eso ustedes saben que se da un descuento del 16% por la nueva ley de carrera civil y, bueno, haciendo la matemática no sobra casi nada como salario e imagínate también que esto se aplica a los compañeros que están cobrando mucho menos que G. 4.000.OOO, no le sobra absolutamente nada en el bolsillo”, dijo.

Lea más: PGN 2027: MEF defenderá su presupuesto este jueves ante la Bicameral y arrancan las deliberaciones

En otra línea, aseguró que este escenario se vuelve insostenible ya que muchos profesionales incluso ganan el sueldo mínimo a quienes también se les realiza el descuento del 16% por lo que las remuneraciones actuales no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.

Medida de fuerza buscará recategorización de profesionales que ganan sueldo mínimo

Además de la falta de un reajuste general, muchos empleados continúan percibiendo el sueldo mínimo a pesar de contar con títulos universitarios y años de trayectoria en el sector público. Esta desigualdad salarial afecta de forma directa a quienes sostienen el funcionamiento cotidiano de los hospitales y ya no pueden esperar más respuestas de las autoridades.

Por lo que, anuncia que endurecerán sus reclamos para lograr una solución definitiva que mejore las condiciones laborales de todo el plantel.

“Nosotros, aparte de la recomposición salarial, vamos a buscar la recategorización de estos compañeros; hay compañeros que se profesionalizaron también y hace años, algunos hace 10 y 15 años, debieron ser recategorizados y no se hizo, entonces, a más de esta recomposición salarial, vamos a buscar la recategorización de estos compañeros para levantar el piso salarial de todos”, manifestó.

Buscan hablar con el ministro de Economía

Los manifestantes montaron una carpa de resistencia a la espera de una mesa de diálogo directa con las autoridades ministeriales. La continuidad de las protestas dependerá estrictamente de la apertura al entendimiento.

Lea más: Fondos públicos: ¿Cuántos recursos estatales están en los bancos y que participación tienen?

López ratificó la postura firme del sector al expresar: “La consigna es que hoy nos reciba el ministro de Economía y si alguno nos recibe hoy, queremos la recargar que estamos ya instalados, una carpa de resistencia”, afirmó.

El impacto presupuestario estimado para concretar la nivelación total asciende a una cifra considerable. Al respecto, el gremio indicó: “Cuesta dinero implicaría 140 millones de dólares, pero correspondería para poder cumplir el reajuste”, complementando el pedido con recategorizaciones para elevar el piso salarial básico.