Mitic prepara una “predenuncia digital” para Portal Paraguay: ¿de qué se trata?

La plataforma Portal Paraguay -que funciona mediante la identidad electrónica- cuenta con distintos servicios y trámites públicos en carácter digital, entre los que también se encuentran documentos como la cédula de identidad y otros referentes a vehículos.

Ahora, el Mitic confirmó que se encuentra en desarrollo una opción de una “predenuncia digital” que facilitaría el intercambio de información entre instituciones

Según la cartera estatal, la iniciativa busca “complementar los mecanismos tradicionales de denuncia” ante la Policía Nacional, ya que la función permitiría completar la información desde el Portal Paraguay en cualquier momento, para luego acudir a la dependencia correspondiente, revisar el documento y ratificar su contenido o brindar modificaciones si es necesario.

“Originalmente, nuestra intención fue automatizar todo el proceso de la denuncia para no tener que hacer pasar a la víctima por una revictimización. Pero eso, hasta el momento, no fue posible”, detalló al respecto el ministro Gustavo Villate.

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Predenuncia digital: ¿para qué va a servir?

La idea con la digitalización es evitar que las personas deban relatar reiteradamente los hechos denunciados en lugares públicos, aunque la normativa vigente igual prevé requisitos de presencialidad para formalizar las denuncias.

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En situaciones de vulnerabilidad, la posibilidad de completar previamente la información desde un dispositivo personal podría ofrecer mayor discreción y “evitar que la persona tenga que volver a relatar los hechos en voz alta al presentarse en la institución correspondiente”, aseguran.

De igual manera, aseguran que la predenuncia digital no reemplazaría los procedimientos tradicionales, sino se plantea como una alternativa adicional para facilitar el “inicio del trámite y simplificar la experiencia” de quienes necesitan realizar una denuncia.

Otro punto detallado desde el Mitic es que su implementación se podría dar durante las próximas semanas y a futuro se contempla avanzar en la integración de los sistemas vinculados a las denuncias para facilitar el intercambio de información entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer y otras instituciones competentes.

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