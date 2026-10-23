Viven al costado de la ruta hace 40 años: la comunidad Tooshe Qáltaq exige al Indi la compra de tierras

El reclamo cobró fuerza esta semana tras una serie de reuniones de los líderes de la comunidad Tooshe Qáltaq del Pueblo Qom en Presidente Hayes, con la comisión de asuntos indígenas de la Cámara de Diputados y el titular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Hugo Samaniego. Eustaquio Ávalos, uno de los dirigentes explicó que la situación se volvió insostenible para las familias con los trabajos de ampliación de la ruta 12, a cargo del Ministerio de Obras Públicas (MOPC).

Desde hace 40 años que unas 35 familias viven a la vera de este camino, a la altura del kilómetro 123 en precarias condiciones, sin centro de salud ni escuelas, lamentó el líder, quien también es parte de la Coordinadora de Líderes y Lideresas Indígenas del Bajo Chaco (CLIBCh).

El problema es que con la ampliación de la ruta 12 -que es financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)-, el MOPC no incluyó en su presupuesto la compra de tierras para que las familias de esta comunidad puedan trasladarse a otro sitio, cuando sí lo hizo para otras personas que son afectadas por estos trabajos.

Como el MOPC los excluyó del plan, el Indi prometió hacerse cargo de la compra de tierras. Ya llegaron a un acuerdo con un ganadero de la zona que ofreció su terreno - unas 240 hectáreas-, pero la entidad sigue sin incluir la transacción dentro de su presupuesto anual.

Líderes Tooshe Qáltaq exigen celeridad para trasladarse a un sitio seguro

“Nosotros lo que queremos es celeridad, porque demasiadas veces ya nos reunimos con las autoridades, vamos y venimos del Chaco pero hasta ahora no tenemos una respuesta concreta”, lamentó Martín Koja, otro de los dirigentes. Los líderes visitaron la redacción de ABC Color este jueves.

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Agregó que desean vivir en un sitio seguro, que sea de su propiedad y que luego puedan desarrollar, ya que actualmente no cuentan ni con instituciones educativas. “La escuela más cercana está a 20 kilómetros y los caminos son imposibles en días de lluvia por ejemplo. Varios días nos quedamos varados”, remarcó Eustaquio Ávalos, de 73 años de edad.

La última promesa por parte del titular del Indi fue que este 30 de octubre iniciarían el proceso para la adquisición del terreno, no obstante, los líderes afirmaron que ya no confían en esta propuesta, debido a que en incontables ocasiones ocurrió algo similar y como no hay papeles ni acuerdos firmados, la situación no se concreta. “Imbegue la Indi (es lento el Indi)”, respondió Ávalos.

Apuntaron que de no concretarse la compra en los próximos días, retornarán a las protestas sobre la ruta 12, hasta tanto su voz sea escuchada finalmente por las autoridades.