La quinta es la vencida: Indi tiene nuevo local en Asunción tras cuatro intentos fallidos

Luego de un año de deambular por distintas oficinas del Estado, el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), finalmente encontró una sede para instalarse nuevamente en Asunción, donde atiende a líderes de distintas comunidades y realiza gestiones administrativas, desde hace dos semanas.

El 15 de julio del año pasado, la entidad cerró sus puertas en la capital para abrir tres sucursales en el interior, abandonando las oficinas que ocupaba en la Intendencia Militar sobre la avenida Artigas. La medida desató una ola de protestas de líderes indígenas de todo el país, quienes advirtieron que la descentralización forzada solo complicaba aún más los trámites en la capital.

Además, indicaron que la clausura de un local en la capital va contra la propia ley de creación de la institución, la ley N° 904/81, que establece el estatuto de las comunidades indígenas. Lo que se cuestionó en este punto es que no se realizó una consulta previa con los diferentes pueblos. La decisión incluso fue motivo de protestas que terminaron con la salida del anterior titular del Indi, Juan Ramón Benegas.

“Hemos intentado abrir oficinas cuatro veces en Asunción, por ejemplo en el barrio Don Bosco, donde el Instituto funcionaba antes, pero tuvimos mucha oposición de los vecinos, inclusive nos reunimos con el cura párroco”, explicó Hugo Samaniego, titular del Indi.

Dónde queda la nueva sede del Indi en Asunción

El Indi terminó ocupando un sector de la sede central del Ministerio del Interior, sobre la calle Chile casi Manduvirá. Se trata de un espacio que quedó libre únicamente gracias a la mudanza policial a las nuevas torres del Gobierno en la zona del Puerto de Asunción.

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Según el titular del Indi, el traslado es “definitivo”, luego de firmar un acuerdo con el ministro del Interior, Enrique Riera.

Agregó que plantearán firmar con los líderes indígenas una resolución, que establecerá que solo 1 líder acompañado por un máximo de 10 personas deberán ir hasta esta sede. Esta medida busca evitar protestas masivas como las que ocurrían sobre Artigas.

“La idea es tratar de solucionar cualquier inconveniente, pero que venga hasta acá un líder acompañado de hasta 10 personas de su comunidad. Además, como ya dije, nosotros vamos a ir todo el país, ya visitamos casi todas las comunidades en un año”, remarcó

Líderes desmienten acuerdo para limitar presencia en Asunción

Líderes indígenas presentes esta mañana en el local usufructuado por el Indi, afirmaron que están conformes con el sitio, pero que no todas las comunidades acordaron limitar el cupo de presentes en futuras reuniones.

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Dionisio Gómez y Petrona Ruiz Díaz indicaron que ambos están de acuerdo con que las reuniones puedan ser limitadas.

“Pero eso depende de cada comunidad, algunas sí decidieron que van a cumplir, pero no todos piensan así. Otros líderes no ven bien y eso tendrá que resolverse seguramente”, afirmó Dionisio Gómez.