Autopista elevada de Luque: el “lanzavigas” que, según el MOPC, acelerará las obras

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó sobre el avance de la construcción de una autopista elevada de 3,6 km que atravesará una amplia franja urbana de Luque. La obra forma parte de un paquete de intervenciones viales que también contempla mejoras en las rutas Luque-San Bernardino y Luque-Areguá.

La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, destacó la incorporación de un lanzavigas traído desde Portugal, equipo que permitirá instalar las grandes estructuras de hormigón que sostendrán el futuro viaducto, que será el más extenso del Paraguay.

“A mí me emociona ver cómo va tomando forma esta obra”, expresó Centurión al referirse a la maquinaria, que pesa 420 toneladas, mide unos 80 metros y tiene capacidad para levantar hasta 120 toneladas.

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Viaducto de Luque: colocación de vigas de manera controlada

De acuerdo con los datos del MOPC, el equipo permitirá colocar las vigas de manera controlada y segura mediante un procedimiento que requiere tecnología, planificación y personal especializado. “Nuestros ingenieros paraguayos ya están trabajando en ello”, resaltó la ministra, quien anticipó que su funcionamiento contribuirá a acelerar el montaje de la estructura.

Centurión sostuvo que, más allá de las dimensiones de la maquinaria y la complejidad de los trabajos, el objetivo de la intervención es mejorar la movilidad de los usuarios. “Que mañana puedas llegar a donde necesitás con más facilidad y, lo más importante, con menos tiempo en el camino”, expresó la ministra en sus redes sociales.

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Una inversión superior a US$ 215 millones

Los trabajos comenzaron en diciembre del año pasado, luego de que el MOPC emitiera la orden de inicio. Las intervenciones fueron incorporadas mediante la Adenda 7 al contrato de concesión de la ruta PY02, a cargo de la Sociedad de Objeto Específico (SOE) Rutas del Este, integrada por las empresas Sacyr y Ocho A, esta última representada por Juan Carlos Pettengill.

El paquete contempla una inversión superior a US$ 215 millones, con financiamiento que consiguó la concesionaria con BID Invest, el brazo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que trabaja con el sector privado.

Además de la autopista elevada, el contrato ampliado incluye intervenciones en corredores que conectan Luque con San Bernardino y Areguá, como parte de la Red Vial Estructurante.

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Renovación de la Ecovía entre Luque y San Bernardino

Uno de los componentes corresponde al tramo 14 de la Red Vial Estructurante, que comprende trabajos sobre 21,05 km de la Ecovía entre Luque, en Central, y San Bernardino, en Cordillera.

La intervención abarca el corredor de la ruta PY02 desde el km 3,200 hasta el 24,280 e incluye la renovación del pavimento y la adecuación de distintos componentes viales para responder a las necesidades actuales y futuras de los usuarios.

Entre las tareas previstas figura la rehabilitación de la calzada para contar con una superficie más uniforme y resistente. También se realizarán adecuaciones en los puntos de conexión con otras vías, a fin de facilitar las maniobras de ingreso y salida.

El proyecto contempla, además, mejoras en el sistema de drenaje para reducir la acumulación de agua sobre la calzada y favorecer la circulación durante los días de lluvia.

Las intervenciones buscan facilitar el desplazamiento de residentes, trabajadores y visitantes, así como fortalecer la conexión entre el área metropolitana y San Bernardino, uno de los principales destinos turísticos de Cordillera.

Luque-Areguá sigue sin intervenciones

A diferencia de los otros componentes del paquete, en el tramo Luque-Areguá todavía no se ejecutaron trabajos, pese al deterioro que presenta actualmente la vía.

El corredor forma parte de las intervenciones anunciadas por el MOPC dentro de la Red Vial Estructurante, que prevé mejoras para optimizar la conexión con Areguá y otros puntos del departamento Central.

Uno de los pasos pendientes es la liberación de la franja de dominio. El MOPC había previsto un presupuesto de US$ 8,5 millones para las expropiaciones. En una primera etapa se identificaron alrededor de 1.300 carpetas de afectación, sujetas a validación y ajustes conforme avancen los procesos de catastro y avalúo.

La ampliación representa un incremento del 30% en el contrato de concesión de la ruta PY02, cuya explotación está a cargo de Rutas del Este. La empresa ejecutó anteriormente la duplicación del tramo Ypacaraí-Caaguazú y ahora tiene a su cargo estas nuevas intervenciones viales en el área metropolitana y su conexión con Cordillera.