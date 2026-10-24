Comerciantes y usuarios del Mercado 4 exigen limpieza, ordenamiento y fin del planillerismo

A semanas de la asunción de las nuevas autoridades municipales en la capital, permisionarios, compradores y comerciantes del popular Mercado 4 alzaron su voz para exponer el histórico abandono de la zona.

A través de un recorrido realizado sobre la avenida Pettirossi, los trabajadores valoraron la llegada de una nueva administración, pero advirtieron sobre la urgencia de aplicar medidas concretas para reorganizar el centro de abastecimiento.

Uno de los reclamos más recurrentes giró en torno a la deficiente recolección de residuos, la acumulación de desechos en los contenedores y los malos olores que esto genera en las inmediaciones del Paseo de los Yuyos y calles aledañas.

“Falta la limpieza; por ejemplo, está el tacho de la basura y al mediodía es inaguantable el olor porque se tira toda la basura y todo lo que tenga mal olor. Y el tema del tránsito, acá al mediodía todo el mundo se tranca”, relató uno de los permisionarios entrevistados.

Lea más: Mercado 4: así plantean ordenar el caos vehicular sobre la avenida Rodríguez de Francia

En la misma línea, una comerciante del sector apuntó a la necesidad de intervenir antes de que los contenedores colapsen: “Mejorar por ejemplo la basura; cuando se llena el contenedor, recolectar antes de que se llene, por favor, porque a veces tiene mucho olor”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A la par del problema de salubridad, compradores y vendedores coincidieron en que el caótico flujo vehicular dificulta el trabajo diario, denunciando la falta de paradas obligatorias para el transporte público y el peligro constante por el tránsito desordenado de motocicletas por las aceras.

Inseguridad y fiscalización municipal

La seguridad y la efectividad de los recursos asignados al mercado también formaron parte del balance realizado por los trabajadores. Un permisionario denunció irregularidades en la presencia de los agentes designados para la custodia de la zona.

“Acá figura seguridad casi 15 y cuatro no más vienen a venir a dormir ahí. Caseta de policía hay ahí, a veces hay y a veces no hay”, criticó el comerciante al señalar la escasa presencia efectiva de la Policía Nacional y agentes Lince frente al flujo de adictos en el perímetro.

Lea más: Mercado 4: yuyeras rechazan mudanza del histórico Paseo y temen desalojo

Asimismo, se escucharon posturas divididas sobre la fiscalización y la cobranza de tributos municipales. Mientras que algunas vendedoras señalaron una ligera mejoría en los trámites y la reducción del acoso de fiscalizadores respecto a años anteriores, otras criticaron el pago diario de cánones frente a las deplorables condiciones de infraestructura.

“Pagamos 5.500 por día y no tenemos nada. Las casillas y la calle, por ejemplo... la calle principalmente está muy mal y no les interesa no más. Nunca vienen a arreglar”, recriminó una vendedora apostada sobre la vía pública.

Expectativas ante la nueva gestión comunal

Pese a la desconfianza acumulada tras promesas incumplidas por anteriores administraciones, los permisionarios manifestaron su esperanza de que la nueva intendenta recorra de forma directa los pasillos del mercado para constatar la realidad del predio.

“Muchísimo esperamos de ella. Hay muchas cosas que mejorar acá, pero tienen que decirle que venga acá al Mercado 4, que le necesitamos”, concluyó una de las trabajadoras del lugar.