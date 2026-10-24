MRA: se reestablece de forma gradual el servicio eléctrico tras un daño en la línea subterránea

Fue la propia ANDE la que comunicó que un corte imprevisto en el suministro de energía eléctrica, afectó este sábado a los vecinos de Mariano Roque Alonso, luego de que maquinarias que realizaban obras viales en la zona de Zeballos Cué perforaran una línea de transmisión subterránea de 66 kV.

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El accidente, registrado sobre la calle Andrés Barbero, provocó la salida inmediata de funcionamiento de la Subestación Mariano Roque Alonso, dejando a varios barrios sin servicio.

Trabajos de reabastecimiento

Para mitigar el impacto del apagón, equipos de la ANDE ejecutaron maniobras de emergencia para derivar la carga de los alimentadores a otros centros de distribución cercanos, según el comunicado. “Gracias a estos trabajos, se logró restituir la electricidad a la gran mayoría de los clientes afectados en corto tiempo”, explicó la estatal.

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Actualmente, solo un sector minoritario permanece pendiente de reconexión. En el lugar de la avería operan cuadrillas especializadas con el acompañamiento del presidente de la ANDE, Miguel Báez y autoridades de la Gerencia Técnica, quienes supervisan las tareas para reparar el tramo dañado y restablecer la línea a su capacidad normal.

Desde la institución informaron que los trabajos continuarán de manera ininterrumpida hasta lograr la normalización total del servicio en la zona.