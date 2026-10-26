Bioquímicos de Guairá exigen nombramientos y advierten sobre falta de insumos.

Bioquímicos de distintos servicios sanitarios de Guairá se sumaron este lunes a la huelga nacional, que se extenderá hasta el miércoles 28 de octubre. Mientras una parte acompaña la manifestación en Asunción, otros permanecen en sus puestos para garantizar la cobertura de urgencias y cuidados intensivos. La medida también se replica frente al Hospital Regional de Villarrica.

El bioquímico Ariel Verissimo, representante en Villarrica de la Unión de Bioquímicos del Paraguay, explicó que la protesta busca presionar al Ministerio de Salud Pública para mejorar las condiciones laborales y el funcionamiento de los laboratorios públicos. Entre los reclamos figuran la incorporación de profesionales, la regularización de contratos, el reajuste salarial y la provisión de reactivos e insumos.

Verissimo señaló que varios establecimientos de Guairá no cuentan con suficiente personal para garantizar la atención durante las 24 horas y los siete días de la semana. En Ñumí, un bioquímico trabaja mediante un contrato con el Consejo de Salud local y no directamente con el Ministerio de Salud. En Paso Yobái, dos profesionales contratados por la cartera sanitaria tampoco logran cubrir permanentemente el servicio.

Una situación similar se registra en Mauricio José Troche, donde dos bioquímicos deben alternar sus horarios y atender únicamente determinados días y franjas horarias. Además, según el dirigente, los profesionales asumen funciones administrativas y jefaturas sin recibir una remuneración adicional, aparte de sus tareas específicas de laboratorio.

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Nombramientos y reajuste salarial

De acuerdo con los datos proporcionados por Verissimo, el Ministerio de Salud cuenta con 1.554 bioquímicos activos, de los cuales 788 trabajan bajo contrato, lo que representa poco más de la mitad del plantel. Algunos profesionales llevan entre seis y ocho años en esa condición y reclaman su nombramiento para acceder a mayor estabilidad laboral.

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Otro eje de la huelga es la actualización de los salarios. Verissimo aclaró que no solicitan simplemente un aumento, sino un reajuste que permita recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos 14 años. Según indicó, el salario de un bioquímico equivalía anteriormente a unos tres salarios mínimos, mientras que actualmente representa aproximadamente 1,3.

Faltan reactivos e insumos

La provisión de reactivos y materiales para análisis clínicos también preocupa al sector. Verissimo explicó que la demanda de estos recursos aumenta durante epidemias y otras situaciones sanitarias, por lo que reclaman una reposición más rápida para evitar interrupciones en los servicios.

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El dirigente advirtió que la falta de insumos impide realizar determinados estudios y puede retrasar diagnósticos o tratamientos. En consecuencia, los pacientes que no consiguen acceder a los análisis en los hospitales públicos terminan recurriendo a laboratorios privados, lo que implica un gasto adicional para las familias.