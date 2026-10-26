Fuga en Emboscada: hay 4 guardias detenidos, ¿pero qué se sabe del paradero de los prófugos?

En horas de la madrugada del pasado sábado, dos personas privadas de su libertad – una de ellas considerada de alta peligrosidad – escaparon de la cárcel de máxima seguridad ‘Martín Mendoza’ de la ciudad de Emboscada.

Los fugados fueron identificados como Ever Alejandro Ozuna, quien cumplía una condena de 28 años de prisión por hechos de secuestro y es señalado también como presunto sicario, quien operaba en la zona de Capitán Bado, Amambay; y Ricardo Arcenio Merlo, condenado por narcotráfico.

Ambos habrían logrado salir de su celda cortando los barrotes de la ventana y utilizaron cuerdas creadas con sábanas y frazadas para descender dos muros y escapar del perímetro de la prisión.

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Las autoridades creen que el escape pudo haber contado con colaboración de funcionarios penitenciarios y cuatro guardias de la cárcel ya fueron detenidos ante indicios de que estos relajaron los controles perimetrales obligatorios en torno al momento de la fuga.

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Se cree también que los guardias realizaron una “limpieza” de teléfonos celulares y otros elementos ilegales que había en las celdas de la zona de máxima seguridad de la prisión antes de dar aviso la fuga de Ozuna y Merlo.

¿Cómo avanza la investigación de la Policía?

En conversación con ABC Cardinal este lunes, el comisario Luis López, jefe del departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional, comentó que los cuatro funcionarios detenidos estuvieron de guardia el pasado sábado en el horario en que se produjo la fuga.

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Además, indicó que han sido incautados teléfonos celulares y otros dispositivos no solo de los cuatro detenidos, sino también todo el funcionariado que estaba en servicio en la penitenciaría esa madrugada y los de sus jefes directos.

Mientras se investiga la responsabilidad que pudieron haber tenido los funcionarios penitenciarios en la fuga, avanza también la búsqueda de los presidiarios fugados.

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Sobre ese punto, el comisario López dijo que los investigadores aún no han podido determinar las circunstancias exactas de la huida de Merlo y Ozuna luego de su salida del perímetro de la prisión o la dirección en la que pudieron haber escapado.