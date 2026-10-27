Cecilia Pérez: “Armaron una junta del narcotráfico en la cárcel”

La exministra de Justicia Cecilia Pérez lanzó duras críticas hacia la administración actual del sistema penitenciario tras los recientes escándalos, irregularidades y fugas registrados en la penitenciaría Martín Mendoza de Emboscada.

Según la exfuncionaria, el Gobierno está desaprovechando una oportunidad histórica al replicar los mismos vicios y esquemas de corrupción del pasado en infraestructuras totalmente nuevas.

Pérez enfatizó que la concentración de recluidos con antecedentes de extrema peligrosidad y ligados a redes trasnacionales convierte al recinto en un centro de operaciones sin garantías mínimas de contención.

En ese sentido, recurrió a una contundente analogía para describir la convivencia entre referentes del crimen organizado dentro del penal: “Parafraseándole un poco a Gustavo Petro, armaron una pequeña junta, o no tan pequeña, del narcotráfico en Paraguay dentro de la cárcel de máxima seguridad, que sabemos que no es de máxima seguridad”.

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Al evaluar las deficiencias operativas y la vulnerabilidad del personal que custodia el recinto, la exministra puso el foco en la capacitación de los guardias penitenciarios, tildando de insuficiente la preparación que reciben en la actualidad.

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“Este curso de seis semanas que hacen, perdón que les diga, un curso de morondanga que les enseñan a ir a trotar en Paraguarí y a usar armas, eso no es suficiente”, apuntó.

Asimismo, sostuvo que la habilitación de celdas VIP y los arreglos espurios evidencian un problema de fondo no resuelto: “Volvieron a habilitar celdas VIP o todas estas estructuras en un lugar que supuestamente era nuevo, ejemplar, un nuevo modelo, etcétera, entonces es mentira”.

En un tramo de la entrevista, la exministra advirtió sobre el riesgo directo que esta desidia representa para la vida de los operadores de justicia, fiscales, jueces y agentes antinarcóticos que investigaron a los jefes criminales recluidos.

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“Quiero salirme un poquitito de mi rol, entre comillas, de conocimiento técnico o experiencia para ir a algo que es grave y es peligroso. Nos van a matar a todos. Y nadie va a querer asumir la responsabilidad sobre los muertos”, remarcó.

Finalmente, Pérez señaló que la falta de rigurosidad gubernamental echa a perder investigaciones complejas de años de trabajo y compromete el respaldo internacional en la lucha contra el crimen organizado.

“Yo quiero saber qué explicación le va a dar el Gobierno paraguayo al Gobierno de los Estados Unidos, porque todo el tiempo se jactan del apoyo y, sin embargo, la DEA ve cómo todos sus esfuerzos se van al tacho en estas condiciones”, concluyó.