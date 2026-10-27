“Coimas” para nombramientos en el Congreso: directora de RR.HH. evita responder

La directora de Talento Humano del Senado, Norma Cardozo, eludió responder sobre los procedimientos y requisitos técnicos para el nombramiento de personal en la institución, en medio de los recientes cuestionamientos por presuntas irregularidades y cobros indebidos a funcionarios para acceder a dichos cargos.

Ante la insistencia de los medios de prensa sobre los plazos y la antigüedad mínima requerida para que un contratado pase a ser nombrado, la alta funcionaria esquivó dar explicaciones operativas y derivó toda la responsabilidad de vocería a la presidencia del Congreso.

“Tiene que ver con mi dirección todo lo que pasa en la Cámara de Senadores, pero el presidente (Basilio Bachi Núñez) es quien va a hablar sobre el tema”, afirmó Cardozo.

Al ser consultada por el marco regulatorio y el acceso a la información pública sobre estos trámites, la directora descartó la existencia de plazos formales en la normativa. “No existe un cronograma. La ley no tiene un cronograma para nombramientos”.

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Seguidamente agregó respecto a los cargos de confianza que “no hay un plazo mínimo ni máximo”, aunque aseguró que la Ley de Función Pública se encuentra plenamente vigente.

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Finalmente, al ser abordada sobre las denuncias que apuntan al cobro de montos siderales a cambio de contrataciones permanentes en la sede legislativa, Cardozo prefirió no ahondar en detalles del área a su cargo y dio por terminada la entrevista pidiendo hablar directamente con la máxima autoridad de la institución.