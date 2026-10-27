Nacionales
27 de octubre de 2026 - 10:58

“Coimas” para nombramientos en el Congreso: directora de RR.HH. evita responder

La directora de Talento Humano del Senado, Norma Cardozo, brindando declaraciones ante la prensa hoy.
La directora de Talento Humano del Senado, Norma Cardozo.Fiona Aquino

Norma Cardozo, directora de Recursos Humanos del Congreso, evitó precisar los criterios para nombrar funcionarios en el Senado tras ser abordada por periodistas. Alegó que la ley no establece un cronograma fijo y remitió todas las consultas al titular de la Cámara Alta.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La directora de Talento Humano del Senado, Norma Cardozo, eludió responder sobre los procedimientos y requisitos técnicos para el nombramiento de personal en la institución, en medio de los recientes cuestionamientos por presuntas irregularidades y cobros indebidos a funcionarios para acceder a dichos cargos.

Ante la insistencia de los medios de prensa sobre los plazos y la antigüedad mínima requerida para que un contratado pase a ser nombrado, la alta funcionaria esquivó dar explicaciones operativas y derivó toda la responsabilidad de vocería a la presidencia del Congreso.

“Tiene que ver con mi dirección todo lo que pasa en la Cámara de Senadores, pero el presidente (Basilio Bachi Núñez) es quien va a hablar sobre el tema”, afirmó Cardozo.

Al ser consultada por el marco regulatorio y el acceso a la información pública sobre estos trámites, la directora descartó la existencia de plazos formales en la normativa. “No existe un cronograma. La ley no tiene un cronograma para nombramientos”.

Lea más: Fiscalía abre investigación contra Zenaida Delgado

Seguidamente agregó respecto a los cargos de confianza que “no hay un plazo mínimo ni máximo”, aunque aseguró que la Ley de Función Pública se encuentra plenamente vigente.

Finalmente, al ser abordada sobre las denuncias que apuntan al cobro de montos siderales a cambio de contrataciones permanentes en la sede legislativa, Cardozo prefirió no ahondar en detalles del área a su cargo y dio por terminada la entrevista pidiendo hablar directamente con la máxima autoridad de la institución.