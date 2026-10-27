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Nacionales
27 de octubre de 2026 - 16:28

El 70% de los jubilados ya cumplió con el censo digital de IPS: ¿qué pasará con el resto?

Jubilados del Instituto de Previsión Social se presentan en el área administrativa de la entidad.
Jubilados del Instituto de Previsión Social se presentan en el área administrativa de la entidad. SILVIO ROJAS

El director de Jubilaciones y Pensiones del IPS, Américo Riquelme, informó que más de 65.000 jubilados ya cumplieron con el censo digital, un trámite obligatorio que vence el 7 de diciembre. Aseguró que no se retendrán los haberes ni el aguinaldo a quienes aún no se hayan censado y anunció jornadas presenciales en Villa Hayes y el Parque de la Salud.

Por ABC Color
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El censo digital obligatorio impulsado por el Instituto de Previsión Social (IPS) para sus jubilados y pensionados registra un avance continuo a semanas de su fecha límite.

Américo Riquelme, director de Jubilaciones y Pensiones de la previsional, confirmó que la iniciativa ya alcanzó a aproximadamente el 70% de la población meta, contabilizando 65.239 registros completados sobre un universo total de 91.648 beneficiarios.

Riquelme llevó tranquilidad a los asegurados al descartar que el incumplimiento del censo derive en la suspensión o retención de los pagos habituales o del aguinaldo.

“En este momento no está prevista la penalidad de no cobro. No está reglado así”, aclaró, remarcando que el desarrollo de la recolección de datos muestra un desempeño muy positivo y que la plataforma digital no generó costos a la institución al ser diseñada de forma interna.

Lea más: Censo de jubilados de manera presencial: IPS anuncia jornada de asistencia en Asunción

Respecto al objetivo del censo, que se suma al control periódico de fe de vida, el director enfatizó la importancia de disponer de datos actualizados sobre la residencia, el estado de salud y el entorno de cuidado de los adultos mayores para optimizar la oferta de servicios.

“Conocer la realidad permite diseñar mejores servicios, acercarnos más a las personas y servirles mejor. Queremos tener información de quién es la persona que está haciendo esta linda y noble tarea que es cuidar al adulto mayor”, explicó.

Con el fin de facilitar la gestión a quienes no se hayan registrado antes del cierre fijado para el 7 de diciembre, el IPS habilitará puntos de asistencia presencial.

El jueves 19 de octubre la atención se realizará de 07:30 a 13:00 en la Municipalidad de Villa Hayes, mientras que el próximo 30 de octubre se llevará a cabo una jornada extendida de 07:30 a 17:00 en el Parque de la Salud de Asunción. Los titulares deben presentarse con su cédula de identidad y llevar consignados los números de documento de su cónyuge e hijos.

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